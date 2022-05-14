نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الغسالات والشاشات وأجهزة المنزل تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات بالسعر القليل المناسب والملائم مع كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن ينال كل فرد في المملكة العربية السعودية على كافة ما يريده ويرغب به أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأيضًا الأدوات المنزلية، حيث تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية في السعودية.
عروض اكسترا السعودية
شركة اكسترا تقدم أكبر وأهم العروض المذهلة والرائعة معها العروض الرائعة والقوية، حيث أنها تعتبر من أقوى الشركات المهمة والكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
أيضًا تكون من ضمن الشركات المتميزة والرائعة التي تقدم العروض والخصومات القوية والكبيرة بالسعر المناسب مع كافة الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تعد شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات وجميع ما يختص بأجهزة وأدوات المنزلة بالتجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- هاتف من النوع آبل آيفون 11 سعة 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأبيض الإصدار الحديث يكون بسعر 2599 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من أتش بي نوت بوك 15 كور أي 3 سعة 256 جيجابايت 4 جي رام حجم الشاشة 15 بوصة باللون الفضي يكون بسعر 1699 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- لاب توب مايكروسوفت سيرفس حجم الشاشة 13 بوصة كور اي 5 تعمل باللمس باللون الأسود يكون سعرها 4424 بدلًا من 5899 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 32 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 599 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هومز حجم 65 بوصة عالية الدقة مع 2 مدخل خاص يو اس بي وعدد 3 مدخل اتش دي ام اي يكون بسعر 2199 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- غسالة للتعبئة العلوية من النوع هاير حجم 6 كيلو جرام مع 8 برامج باللون الأبيض سعرها يكون 1299 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع هاير حجم 1.52 قدم باللون الأبيض يكون بسعر 499 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع سامسونج حجم 18.6 قدم خاصة بالتجميد والتبريد السريع من إستيل يكون 3499 بدلًا من 6799 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع إل جي مع البخار بها 10 برامج وأيضًا 14 مكان خاص بالتخزين باللون الأبيض سعرها يكون 3999 بدلًا من 5699 ريال سعودي.
- ساعة من النوع آبل إس إي تدعم جي بي إس 44 مم باللون الرمادي السوار الرياضي باللون الأسود تكون بسعر 1299 بدلًا من 1419 ريال سعودي.
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