نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أربع أيام كبري من أسواق لولو السعودية على البقالة والسلع التمونية في المقال التالي
أربع أيام من التخفيضات الضخمة التي يمكنكم التسوق من خلالهم عن طريق زيارة أقرب فرع لديكم من أسواق لولو الشرقية السعودية وأستمتعوا بتوفير يصل حتى 34274 ريال، وأحصلوا على خصومات كبيرة على المنتجات المختارة على منتجات البقالة والسلع التمونية والأسماك واللحوم، والخضروات والفواكه التي تأتي أليكم طازجه يومياً من المزارع.
أربع أيام كبري من أسواق لولو السعودية على البقالة والسلع التمونية
متوفر بالمجلة مكسرات وتوابل، كما يوجد أيضاً عروض خاصة على الوجبات الجاهزة الشهية التي يقبل على شراءها الجميع من جميع المحلات الجاهزة، يتوافر تشكيلة رائعة من المجمدات من أفضل الماركات ساديا وأمريكانا، جودة عالية وموثوقه بها عبر الأجيالي، سري العرض أبتدأ من 11 مايو حتى 14 مايو.
أقوي العروض الطازجة من أسواق لولو الشرقية
- لحم نعيمي أنثى خروف كامل، سعر الكيلو 35.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال وفر 14.05 ريال.
- كرتونة بيض أبيض متوسط 30 بيضة من التمام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال وفر 5.00 ريال.
- أكسترا وايت مسحوق غسيل 10 كيلو، بسعر 40.95 ريال بدلاً من 72.50 ريال وفر 31.55 ريال.
- أبو كاس أرز بسمتي مزه هندي، 5 كيلو بسعر 30.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال وفر 13.95 ريال.
- مازولا زيت ذرة، 1.50 لتر بسعر 21.90 ريال بدلاً من 26.50 ريال وفر 4.60 ريال.
- كرتونة دجاج مجمد 600 جرام × 10 حبات، بسعر 92.50 ريال بدلاً من 100.00 ريال وفر 7.50 ريال.
خضروات وفواكه طازجة من أسواق لولو الشرقية
- علبة توت أزرق دريسكولز من المغرب، وزن 125 جرام، بسعر 4.50 ريال بدلاً من 9.75 ريال وفر 5.25 ريال.
- مانجو قلب الثور اليمين، سعر الكيلو 6.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال وفر 5.00 ريال.
- شمام سعودي، سعر الكيلو 2.45 ريال بدلاً من 8.95 ريال وفر 6.50 ريال.
- بصل صغير من الهند سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال وفر 4.00 ريال.
الأسماك واللحوم الطازجة
- سمك سلفر بارا، سعر الكيلو 5.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال وفر 4.05 ريال.
- سمك روهو سعر الكيلو 14.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال وفر 5.05 ريال.
- سمك هامور سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال وفر 5.05 ريال.
- سمك تونا كبير سعر الكيلو 4.90 ريال بدلاً من 8.90 ريال وفر 4.00 ريال.
- الفروج الذهبي قطع دجاج طازجة وزن الباكت 900 جرام، بسعر 10.90 ريال بدلاً من 14.90 ريال وفر 4.00 ريال.
- لحم ضأن قطع هندي، سعر الكيلو 52.90 ريال بدلاً من 63.95 ريال وفر 11.05 ريال.
- لحم بقري كتف باكستاني سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 9.00 ريال.
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