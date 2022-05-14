نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة في المقال التالي
الكثير من الناس يعانون من دخول الحشرات والزواحف خصوصًا ع دخول الصيف لذلك تبحث ربات المنزل عن طرق التخلص من هذه الزواحف والحشرات أو الوقاية من وجودها قبل الاقتراب والاستعداد لذلك حتى لا يصاب أفراد الأسرة بشيء.
طرق طرد الوزغ
- الطريقة الأولى باستخدام الشيح: من النباتات نافذة الروائح والقوية التي تستخدم من أجل طرد الحشرات والزواحف يتم ذلك من خلال وضعه غلى النوافذ ومداخل المبنى المتضرر.
- الطريقة الثانية باستخدام الثوم وقشر الثوم: تقطيع الثوم إلى نصفين يساعد ووضعه في النوافذ والمداخل والمخارج يعمل على إخراج الزواحف والحشرات وطردهم بعيدًا.
- الطريقة الثالثة باستخدام الغراء: استخدام بعض ألواح الغراء بعد وضع بعض الطعام عليها تساعد في جذب الزواحف والحشرات مما يؤدي إلى الإمساك بهم عن طريق التصاقهم باللوح.
- الطريقة الرابعة باستخدام البن: البن من المكونات التي تتمتع برائحة قوية لذلك تقومب عض ربات البيوت بصانعة عجينة منه وتركه عند النوافذ والمداخل والمخارج الخاصة بالمنشأة المتضررة.
نصائح للوقاية من الحشرات والزواحف
مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على حماية المنزل من الحشرات، وهذه النصائح هي:
- رقابة مداخل ومخارج المباني للتأكد من إغلاقها.
- تعليق قطع القماش المغمورة بالشيح من أجل طردهم قبل اقترابهم من المنزل.
- دهان النوافذ والأبواب بزيت السيارات المستعمل يساعد في التخلص منهم وطردهم.
أضرار تواجد الزواحف والحشرات في المنزل
وجود الحشرات والزواحف قريبة من الإنسان من الأمور التي تعود بضرر كبير على الأسرة أو ساكني المنزل، وهذه الأضرار هي:
- ملامسة المخلفات الخاصة بالحشرات والزواحف قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.
- الإصابة بالاشمئزاز والهرب الدائم من المنزل.
- نقل الأمراض والعدوى من خلال تواجدهم في العديد من المنازل.
- الإصابة ببقع جلدية أو حكة بسبب وجودهم في المكان.
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