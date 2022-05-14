شوف مهرجان العودة للدراسة عروض جرير Garir offers حتى نفاذ الكميات

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة فقط خلال شهر مايو بجميع فروع مكتبات جرير Garir offers وكذلك من خلال جرير أونلاين، حيث تعد مكتبات جرير من أكبر وأهم مكتبات الوطن العربي، والتي لا تقتصر في منتجاتها على الأدوات المدرسية والمكتبية فقط، ولكن تحتوي أيضاً على العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة من كافة الدول والماركات العالمية، وسوف نوضح لحضراتكم تفاصيل عروض جرير في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير Garir offers في المملكة العربية السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة فقط بفروع مكتبات جرير خلال شهر مايو بكل فروعهم، ومنهم: خصم مميز على سعر سامسونج جالكسي زد فليب 3، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي شاومي 12 برو بسعة مميزة، وخصم آخر منهم على سعر شاومي 12، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هواتف شاومي 12 برو بسرعة رامات عالية، وسعة تخزين مميزة، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي ريدمي 12 باللون الفضي بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 12 جيجابايت، وتنزيلات آخرى عديدة بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1500 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير Garir offers خلال مايو ولفترة محدودة

تتوفر خصومات حصرية متنوعة لفترة محدودة خلال شهر مايو على أسعار الجوالات الحديثة المختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف أيفون آبل 11 apple iphone باللون البنفسجي بسعة 64 جيجابايت، وسرعة رامات 4 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف ابل أيفون 11 بسعة 128 جيجابايت باللون الأسود وسعة عالية للتخزين، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف أيفون 11 باللون الأخضر، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف آبل هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب 3 بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات 5 جيجابايت، وتنزيلات حصرية أخرى على أسعار منتجات منهم على أسعار بتوفير يبدأ من 500 ريال سعودي، وتصل إلى 800 ريال.

تنزيلات متنوعة داخل فروع مكتبات جرير Garir offers

توجد أيضاً داخل فروع مكتبات جرير خصومات مميزة على أسعار باقي أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة وخاصة الجوالات، ومنها: خصم مميز على سعر هانف سامسونج جالكسي اس 22 ألترا بسعة تخزين تتخطى سعة تخزين الجوالات الأعلى سعر، ولكن تخفيضات مكتبات جرير فاقت جميع التخفيضات الأخرى.