نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على البقالة في المقال التالي

وفر الكثير من الأموال بشراء مقاضيك من لولو هايبر ماركت في عروض الأربعة أيام الكبرى، يعرض هايبر لولو أنواع متعددة من الجبن والدجاج المجمد، كما توجد خصومات كبيرة على كريمة الطبخ ومياه الشرب والمعكرونة والأرز المصري والبسمتي أيضاً، كذلك توجد تخفيضات على الفواكه والخضراوات الطازجة المحلية والمستوردة، ويتخطى مبلغ التوفير العشرين ريال على بعض الأصناف. لولو هايبر ماركت لبنة بوك وزن العلبة 400 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

بوك كريمة الطهي سعة العبوة لتر مقابل 20.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 6 ريالات عند شراء جبنة فيلادلفيا قابلة للدهن الأصلية مقابل 8.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

وفر خمسة ريالات بشراء جبنة كريم فيلادلفيا الأصلية وزن نصف كيلو جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

جبنة موزاريلا الفرسان مبشورة 500 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 26.35 ريال بخصم 14.40 ريال سعودي. جبنة مربعات كيري 12 مربع 216 جرام ثلاث عبوات بسعر 23.95 ريال بدلاً من 33 ريال احصل عليها ووفر مبلغ 9.05 ريال سعودي.

احصل على خصم 7.05 ريال سعودي عند طلب جبنة مربعات كيري بسعر 34.95 ريال بدلاً من 42 ريال.

الكبير شرائح دجاج الشهي وزن كيلو جرام مقابل 34.95 ريال بدلاً من 51.45 ريال بخصم 11.5 ريال سعودي.

اشتري الكبير بوب كورن الدجاج وزن 400 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال. عروض لولو مياه الينابيع للشرب 330 مل × 40 حبة سعر الكرتون 13.95 ريال بدلاً من 19.25 ريال بخصم قدره 5.30 ريال.

المطاحن الكويتية معكرونة متنوعة 500 جرام × ثلاث حبات مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

أبو بنت أرز كالروز وزن 5 كيلو مقابل 26.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

المضياف أرز أبيض طويل الحبة بسمتي وزن 5 كيلو جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال. المراعي حليب مبخر كامل الدسم/ قليل الدسم 170 جرام× 2 حبة مقابل 5.95 ريال.

قودي مايونيز الأصلي 946 مل بسعر 16.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

ليبيز كاتشب طماطم وزن 350 جرام × 2 عبوة مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي. هايبر لولو أفخاد دجاج غليظة/ أجنحة دجاج وزن 900 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17.55 ريال.

صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو جرام مقابل 52.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال سعودي.

اشتري حبة من دجاج ساديا المجمد وزن كيلو أو 1200 جرام مقابل 17.5 ريال بدلاً من 19.25 ريال.



أمريكانا نقانق الدجاج وزن 340 جرام سعر الثلاث عبوات داخل العرض 8.5 ريال بدلاً من 13.5 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على البقالة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على البقالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.