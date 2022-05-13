شوف أقوى عروض هايبر لولو بخصومات كبرى

أقوى العروض من هايبر لولو تستمر لمدة أربعة أيام على مختلف السلع الغذائية والتجهيزات المنزلية والإلكترونيات، احصل على كافة مقاضيك من البقالة من اللحوم والمعلبات والأغذية المعلبة والمخبوزات بالإضافة إلى السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز البسمتي الذي لا غنى عنه في أي منزل سعودي، وفيما يلي مجموعة من التخفيضات المتاحة على مرات الأصناف داخل فروع لولو هايبر ماركت.

عروض هايبر لولو

لا تقف عروض لولو ماركت على المواد الغذائية فقط وإنما تشمل الوجبات الجاهزة أيضا، اشتري ما تحتاجه من الاكلات الجاهزة المعدة بواسطة امهر الطهاة بأقل الأسعار.

احصل على وجبة دجاج بالزبدة بالعظم سعر الكيلو 30.90 ريال بدلا من 40 ريال.

خصم 6.5 ريال على وجبة خضار منشوريا بالصلصة مقابل 19.90 ريال بدلا من 26.40 ريال.

اشتري وجبة برياني سمك سعر الكيلو 29.9 ريال بدلا من 38.5 ريال.

عرض على لولو هايبر ماركت على كعكة دائرية بالتمر مقابل 8.5 ريال بدلاً من 13.20 ريال.

مينوار كاجو مشوي وزن نصف كيلو جرام مقابل 24.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال بخصم قدره 8.05 ريال سعودي.

وفر مع عروض لولو واشتري برقوق مجفف سعر الكيلو 22.90 ريال بدلاً من 28.90 ريال بخصم قدره 6 ريالات.

كيلو من الجوز مقابل 36.9 ريال بدلاً من 60 ريال بخصم مميز 23.10 ريال على الكيلو.

احصل على كيلو من بسبوسة جوز الهند مقابل 19.50 ريال بدلاً من 29.70 ريال.

عروض لولو

كيلو سمك سلفر بارا مقابل 5.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من سمك روهو مقابل 14.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال بخصم 5.05 ريال.

وفر مع لولو ماركت واحصل على خصم 5.05 ريال عند شراء سمك هامور سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

سمك تونا كبيرسعر الكيلو 4.90 ريال بدلاً من 8.90 ريال.

الفروج الذهبي قطع دجاج طازجة وزن 900 جرام مقابل 52.90 ريال بدلاً من 63.95 ريال بخصم 11.05 ريال.

لحم بقري الكتف باكستاني سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال.