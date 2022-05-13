شوف عروض لولو هايبر تقدم أوفر وأجدد العروض الحصرية لمدة أربع أيام كبرى على مختلف المنتجات بخصومات مذهلة لن تتكرر لا تقوت العرض LULU

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تستمر عروض لولو هايبر الرائعة والمميزة على التوالي في أقوى مهرجان للعروض مستمر لمدة أربع أيام كبرى على أفضل المنتجات المختارة بعناية وبدقة. ففي هذه المجلة وهي مجلة لولو هايبر المميزة والتي ينتظرها جميع عملائها وقت نزول العروض لمعرفة أهم العروض والخصومات على السلع الغذائية أو الأجهزة المختلفة الإلكترونية أو الكهربائية وأيضاً منتجات العناية والنظافة. كما تضم مجلة لولو مئات المنتجات المختلفة بأسعار مميزة تحت شعار أربع أيام كبرى على مختلف المنتجات. أقوى عروض لولو هايبر الكبرى على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة خصم 500 ريال على أسوس نوت بوك، يتميز باحتوائه على معالج كور أي 3، بشاشة مساحتها 14 بوصة، كما أن الشاشة تتميز بأنها تعمل باللمس. بالإضافة إلى أن الجهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. أما الذاكرة الداخلية فمساحتها 256 جيجا بايت. اشتري قرص صلب من ويسترن ديجيتال نقل بيانات بسعة 1.5 تيرا بايت، بسعر 199 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي، ووفر 40 ريال.

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