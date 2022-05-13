شوف مهرجان أقوى عروض بنده هايبر بنده ب 10 و 15 و 20 ريال للسلع الغذائية

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عروض بنده هايبر بنده تقدم بشرى لكل عملائها الكرام بعودة مهرجان عروض ال 10 و 15 و 20 ريال سعودي على العديد من المنتجات والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من المنتجات، وذلك من خلال جميع فروع بنده وهايبر بنده مول المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، بحيث تقدم فرصة عظيمة للتسوق واقتناء جميع مقتنياتك واحتياجات المنزلية بأوفر الأسعار من خلال مجلة العروض الأسبوعية والتي تبدأ من الحادي عشر من مايو 2022 وحتى 17 مايو أو حتى نفاذ الكمية فبادروا بالسرعة. مهرجان عروض بنده هايبر بنده الأسبوعة 10 و 15 و 20 ريا: عرض أربع حبات طحين فاخر الأولى وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15.80 ريال.

بطاطس لامب وستون للقلي وزن الكيس 2.5 كيلو بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

عرض خاص على عبوة ترويجية من جبنة كريم قابلة للدهن المراعي بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال.

عرض خمس عبوات لحمتونة خفيف بزيت دوار الشمس الخير بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 32.50 ريال.

أرز ياسمين ألوها وزن 5 كيلو بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال. عرض ثلاث حبات مكرونة إيطاليانو وزن الكيس 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم من أنكور وزن 2.25 كيلو جرام بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال.

عرض 3+1 فول مدمس سادة حدائق كالفورنيا بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.

عرض 2 حبة شرائح فطر قودي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال.

ثلاث حبات زبدة غير مملحة من كيري جولد بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال. عروض السلع الأساسية والبروتينات: مفروم بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34.95 ريال.

كفتة بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

برجر بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال. عرض طبق أرجل دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال.

طبق أفخاذ دجاج من التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 10.25 ريال. جبنة رومي هيلثي فود بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال.

لبنة بريزيد بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال. عمر شويل - جدة مهرجان أقوى عروض بنده هايبر بنده ب 10 و 15 و 20 ريال للسلع الغذائية - ثقفني

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