نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده مايو 2022 العودة إلى المدارس بالسعودية وأروع الخصومات والتخفيضات في المقال التالي
عروض هايبر بنده مايو 2022 ، تشتهر هايبر بنده بالسعودية بأنها من أكبر المولات التجارية التي تتنافس على تقديم الكثير من السلع والمنتجات التي تحتاج إليها الأسرة بأسعار مخفضة بصورة كبيرة، وليس هذا فقط بل أنها دائمًا ما تقوم بعمل المزيد من العروض التي تجذب بها الملايين من المستهلكين في كل يوم، ومؤخرًا أعلنت فروع هايبر بنده المتواجدة في كافة أرجاء المملكة عمل الكثير من الخصومات والعروض على السلع والمنتجات لشهر مايو 2022 بمناسبة العودة إلى المدارس في السعودية بعد إجازات الأعياد استكمالًا للفصل الدراسي الثالث، ويفضل الملايين الذهاب إلى هايبر بنده لأنه سوق تجاري كبير يحتوي على كل ما يحتاج إليه الفرد من سلع غذائية ومنتجات منزلية وملابس وغيرها كلها في مكان واحد توفيرًا للوقت والجهد.
عروض هايبر بنده مايو 2022
طرحت فروع بنده في المملكة العديد من العروض الجبارة التي جذبت الملايين من المستهلكين بمناسبة العودة إلى المدارس، حيث بدأت العروض الجديدة رسميًا منذ يوم الأربعاء 11/5/2022 وتستمر طوال الأسبوع أو إلى أن تنفذ الكميات المتاحة، ويتمكن الجميع من الاستفادة بالعروض عند الذهاب إلى أي من الفروع القريبة لشراء المشتريات الشهرية والاسبوعية، وجاءت خصومات تلك المرة بخصم يصل إلى 50 % على جميع المنتجات المتواجدة بداخل الهايبر، وليس هذا فقط بل تتسارع فروع هايبر بنده إلى عمل عروض حصرية لا مثيل لها في كافة الأقسام، سواء كانت السلع الغذائية، أو المنظفات أو الأجهزة الكهربائية والملابس والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة.
وشملت عروض هايبر بنده على المستلزمات المنزلية هذا الأسبوع ما يلي :
- طقم خمس قطع أواني طبخ بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال.
- صينية مستطيلة 2.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي فقط بدلًا من 45 ريال.
- مسحوق غسيل تايد الأصلي 7 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلًا من 94.95 ريال.
- تي شيرت بولو رجالي بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال.
تخفيضات هايبر بنده
تهتم عروض هايبر بنده بتقديم المزيد من الخصومات على مستحضرات ومنتجات العناية الشخصية سواء الرجالي أو الحريمي، وشملت عروض هذا الأسبوع :
- ماكينة حلاقة رجالي بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال.
- مجفف شعر كليك أون بسعر 59 ريال بدلًا 89 ريال.
أما الأدوات المنزلية فكان لها نصيب كبير من الخصومات هذا الأسبوع وجاءت التخفيضات كالتالي :
- ترمس قهوة ستانلس ستيل 2.2 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 125 ريال.
- مكنسة كهربائية 25 لتر كليك أون بسعر 199 ريال بدلًا من 349 ريال.
- محضر قهوة كينوود بسعر 199 ريال بدلًا من 249 ريال.
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