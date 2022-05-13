شوف عروض جرير اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 70% لمدة 10 أيام تسوق بسرعة الآن

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تكون مكتبة جرير من أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالأسواق المركزية والمالية، حيث أن هذه المكتبة استطاعت توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تقوم مكتبة جرير على توفير وتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها كل فرد متواجد في المملكة مع المستلزمات الخاصة بالمكاتب، وكذلك كافة الألعاب التي يريدها كافة الأطفال في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تقوم بتقديم ومنح العروض القوية والرائعة التي تصاحبها خصومات مذهلة ورائعة للغاية، حيث أن تلك المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي تختص لبيع كافة المنتجات والمستلزمات التي يحتاج لها ويريدها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير تعمل على تقديم الخصومات والعروض الرائعة بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 55 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 4499 بدلًا من 6399 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع شاومي حجم 75 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي يكون بسعر 5499 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك اكس برو حجم 13.9 بوصة انتل ايريس اكس اي جرافيكس يكون بسعر 5499 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
تخفيضات جرير
- حقيبة الظهر من النوع اديداس كلاسيك 3 ستريب ليف باللون الأخضر تكون بسعر 155 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هاير 65 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 3549 بدلًا من 5299 ريال سعودي.
- سعر المسطرة البلاستيكية من النوع وارنر بروس باتمان مقاس 30 سم سعرها يكون 6 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع نايكي نيمار جاي ار مناسب لجهاز 15 بوصة باللون الأسود أو الأبيض سعرها يكون 229 ريال سعودي.
- المسطرة البلاستيك من النوع فيراري سبورتس مقاس 30 سم يكون سعرها 6 ريال سعودي.
- سعر الصندوق الخاص بوجبة الغذاء من ديزني كارز 3D باللون الأحمر يكون 9 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات من ديزني كارز عدد 100 صفحة مسطر باللون الأحمر يكون بسعر 9 ريال سعودي.
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