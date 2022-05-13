نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 55% أقوى تخفيضات السعودية في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية يكون سوق بنده من إحدى الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يكون من الأسواق التي لها دور هام وكبير في خدمة العديد من العملاء والأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية حتى وصل العدد الخاص بهم نحو مائة مليون وستون عميل في مجال التجزئة، وكذلك فإن السوق يمتلك السجل التجاري الذي يعود لسنة 1978.
عروض بنده الأسبوعية
أهم الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة يعمل هايبر بنده على تقديمها، حيث أن الهايبر يعد من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، فهو من الأسواق التي تمتلك أكبر المجموعات القوية معها أروع الأعمال المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية.
ذلك يكون من أجل بناء وإنشاء شركة من أقوى الشركات الكبيرة والناجحة في السعودية، وذلك فإن الهايبر يمتلك العديد من المجموعات التي مهدت الطريق لبناء وإنشاء عدة تصورات إيجابية.
خصومات بنده اليوم
- مايونيز العبوة الضاغطة من النوع هاينز مقدار 400 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- صلصة المكرونة من النوع قودي مقدار 190 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- صلصة البرجر من النوع قودي مقدار 290 مل سعرها يكون 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- الخل الأبيض من النوع رنا عدد 5 قطع مقدار 474 مل يكون بسعر 10 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من بديل حامض الليمون من النوع بيدر مقدار 1 لتر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 500 مل من صلصة البشاميل مع الجبنة من النوع بوك تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- العدس من النوع زين مقدار 800 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- 2 * 160 جرام من سلطة الخضار مع التونا من النوع ريو ماري يكون بسعر 26.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- 220 جرام من الفاصوليا المطبوخة بصلصة الطماطم من النوع ليبيز عدد 4 حبات تكون بسعر 10 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- صلصة السلطة من النوع ديليسيو مقدار 532 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 55% أقوى تخفيضات السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.