نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 60% أقوى الخصومات شهر مايو في المقال التالي
عروض بنده السعودية يكون هايبر بنده من الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية الذي تم بناؤه في عام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق التجارية والمركزية وكذلك المالية، وذلك لكي يتم بيع كافة المنتجات والمستلزمات التي يرغب بها ويريدها كل شخص في السعودية إلى أن وفر الهايبر السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية مع العديد من المستحضرات الثانية.
عروض بنده الأسبوعية
يتواجد في سوق بنده الخصومات الرائعة معها العروض القوية والكبيرة التي يوفرها الهايبر ويقدمها لكل المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، إلى أن وفر الهايبر السلع الغذائية والغير غذائية معها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية.
كما يمكن تقديم وتوفير هذه المنتجات والسلع سواء كانت بالصورة الأسبوعية أو اليومية على كافة المنتجات بالهايبر لكل عملاء المملكة العربية السعودية.
خصومات بنده اليوم
- الطحينة من النوع بنده مقدار 500 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- خل قصب السكر الطبيعي من النوع بنده عدد اثنان حبة مقدار 473 مل يكون بسعر 3.95 بدلًا من 5 ريال سعودي.
- الزيتون الأسود من النوع بنده مقدار 700 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 13.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- 980 جرام من ورق العنب نوعه بنده يكون بسعر 16.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 4 لتر من منعم الأقمشة نوعه بنده يكون بسعر 19.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- 775 مل من منظف الزجاج نوعه بنده يكون بسعر 6.95 بدلًا من 8.75 ريال سعودي.
- ليفة الجسم كف من النوع بنده تكون بسعر 7.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 5 لتر من سائل المطهر نوعه بنده يكون بسعر 19.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من المنظف كثير الاستعمالات نوعه بنده يكون بسعر 11.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- لفتان من ماكسي رول بنده مقدار 160 متر يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- مفارش السفرة نوعها بنده عدد 34 حبة تكون بسعر 15 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 60% أقوى الخصومات شهر مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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