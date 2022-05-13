نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأثاث الخارجي يصل إلى 60% في المقال التالي
تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في أن تقدم وتعطي أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة التي توفرها شركة اكسترا وتمنحها إلى كل عملائها، حيث أنها تقدم أكبر وأروع الخصومات والعروض بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، فهي تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة بجانب الأدوات والأجهزة المنزلية وغير ذلك.
عروض اكسترا السعودية
شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تستطيع هذه الشركة أن توفرها بالسعر المتوافق مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويحصل كل مواطن متواجد في المملكة العربية السعودية على كافة ما يريده ويطلبه أما أن يكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وكذلك الأجهزة الكهربائية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المركزية والمالية في السعودية.
تنزيلات اكسترا اليوم
- سعر كرسي الاسترخاء من النوع هوميز باللون الأزرق مصنوع من القماش يكون 1330 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 12 ميني باللون البنفسجي سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام يكون بسعر 2499 بدلًا من 3549 ريال سعودي.
- مظلة القماش الصناعي المصنوع من البوليستر أبعاد 3 * 3 * 2.75 متر باللون الرمادي الداكن يكون بسعر 899 بدلًأ من 1999 ريال سعودي.
- ترامبولين من النوع هوميز 12 اقدام مع شبكة السلامة الوزن الأقصى يكون 150 كجم بسعر 719 بدلًا من 1798 ريال سعودي.
- سعر الهاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأبيض يكون 3899 بدلًا من 4549 ريال سعودي.
- العربة اليدوية القابلة للطي من النوع هوميز المصنوع من الألومنيوم تكون بسعر 99 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- مظلة القماش الصناعي مع المقاعد أبعادها 3.8 * 2.65 متر سعرها يكون 1169 بدلًا من 2579 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس الخارجية المكونة من 4 أجزاء من النوع هومز تكون بسعر 449 بدلًا من 998 ريال سعودي.
- الجلسة الخارجية مع الوسائد السميكة من النوع نيومان تتسع نحو أربعة أفراد عدد أربع قطع باللون الرمادي يكون سعرها 1304 بدلًا من 3099 ريال سعودي.
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