شوف عروض لولو اليوم على الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والمكيفات

أجدد عروض لولو اليوم على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمكيفات لا تقاوم، مع تشكيلة متنوعة من جميع الجهزة من مختلف الماركات المعروفة والموثوقة بخصومات رائعة تصل إلى 40% مع شعار “مايو للتوفير”، وتمتد هذه العروض حتى يوم 14 مايو لعام 2022م، تتنوع تخفيضات لولو ماركت السعودية لتشمل العديد من العروض والتخفيضات على أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، كما تتضمن عروض الإلكترونيات مجموعة متنوعة من اكسسوارات الجوال التي لا غنى عنها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عروض مختارة على أجهزة المبردات وأجهزة المطبخ الصغيرة التي تسهل من المهام اليومية بالمنزل، تعرف على تفاصيل العروض في التالي.

عروض لولو اليوم

مع دخول فصل الصيف يبحث الكثير عن أفضل مكيفات الهواء في الأسواق، والتي تجدها بالطبع داخل عروض لولو السعودية، فتقدم لك مجموعة كبيرة من مكيفات الهواء يتوجها تكييف نيكاي الجديد، والذي يأتي بسعة تبريد عالية بين 12000 و 18000 وحدة، وبقوة واحد ونصف حصان، بالإضافة الى خاصية تربو كول التي تعمل على سرعة التبريد لتحصل على الدرجة المطلوبة في خلال دقيقتين فقط، مع أقوى توزيع هواء والذي يصل إلى 650 متر مكعب/ساعة لتستمتع به في كل اركان الغرفة.

تكييف نيكاي سبليت 1.5 طن، بارد باللون الأبيض، بسعر 2099 بدلاً من 2499 ريال سعودي.

مبرد هواء من جرين إير، سعة 20 لتر، بسعر 799 بدلا من 999 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات لولو ماركت

تقدم لولو هايبر ماركت افضل العروض على الأجهزة الإلكترونية كالشاشات الذكية، أجهزة اللاب توب، الهواتف ومستلزماتها بأسعار تفوق التوقعات وخصومات تصل إلى 40%، ومن أفضل ما تجده في هذا القسم شاشة سامسونج الترا اتش دي الجديدة، والتي تقدم لك مميزات متنوعة في شاشة كبيرة بحجم 85 بوسة أو 75 بوصة، فهي تأتي بمعالج ألترا اتش دي مما يساهم في ضبط مستوى التباين، وتقنية اتش دي آر 2 الذي يضمن لك وضوح أصغر التفاصيل حتى مع ضعف الإضاءة، مع وجود ميزة محسن الألوان.

شاشة سامسونج يو إتش دي بجودة فور كيه، بحجم 8299 بوصة، بسعر 8299 بدلاً من 12999 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 76، فايف جي، بذاكرة داخلية 128 جيجا، بسعر 1249 بدلاً من 1299 ريال.

عروض السعودية

عروض لولو في مايو للتوفير تقدم لك كل ما تحتاجه بالمنزل من أجهزة كهربائية، فتجد غسالة أيكون الرائعة ذات التحميل العلوي داخل العرض بسعر يختلف عن سعرها بالسوق السعودي، فتحتوي على برامج غسيل متنوعة في الوقت والكية ونوعية الملابس، كما تحتوي على شاشة كريستال تعرض لك تفاصيل عمل الغسالة والوقت المتبقي، بالإضافة إلى وعاء داخلي قوي من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ.