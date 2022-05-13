نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده ستون بالمئة ضمن عروض العودة للمدارس حتى نهاية شهر مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده ستون بالمئة ضمن عروض العودة للمدارس حتى نهاية شهر مايو 2022، يتوفر خلاط يدوي سنكور 800 وات بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 41%، يتوفر خلاط يدوي سنكور بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 32%، تتوفر شواية كينوود بسعر 219 ريال بدلا من 339 ريال تخفيض 36%، تتوفر شواية مسطحة سنكور بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال تخفيض 27% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو 2022.

خصومات هايبر بنده ستون بالمئة مايو 2022

تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس حتى نهاية شهر مايو قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 599 ريال تخفيض 60%، تتوفر قطاعة اي تي سي بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 18%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن قطاعة كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 44%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عصارة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 36%.

خصومات هايبر بنده نصف الثمن

يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 135 ريال تخفيض 34%، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس نصف الثمن عصارة كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 53%، تتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت سنكور سعة 6 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 669 ريال تخفيض 59%، تتوفر طاهية الأرز جيباس بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال تحفيض 31%.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

تتوفر مع إمكانية التوصيل مجاني للمنزل شاشة تي سي ال أندرويد إل إي دي يدعم تقنية 4k سمارت 70 بوصة، ضمن عروض الشاشات هايبر بنده بسعر 3299 ريال بدلاً من 4099 ريال تخفيض 20%، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء ضمن عروض العودة للمدارس شاشة دورا ال اي دي 50 بوصة يدعم تقنية 4k بسعر 1199 ريال بدلا من 2199 ريال تخفيض 46%.

عروض شهر مايو هايبر بنده

تتوفر شاشة سكاي وورث جوجل 58 بوصة اندرويد سمارت يدعم تقنية 4k بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن خصومات الشاشات نصف الثمن شاشة دورا ال اي دي 42 بوصة بسعر 899 ريال بدلا من 1699 ريال تخفيض 47%، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس شهر مايو شاشة سكاي وورث HD ال اي دي 32 بوصة بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال تخفيض 34%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 10 S سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل و أمامية 13 ميجا بكسيل بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال ضمن عروض الهواتف هايبر بنده، يتوفر هاتف لينوفو K14 بلس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية و أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال تخفيض 29% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو 2022.