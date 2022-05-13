شوف عروض بن داود اليوم في السعودية عروض التوفير

لمحبي التسوق إليكم عروض بن داود اليوم في السعودية، وأقوى عروض التوفيرمع زيادة الأسعار في الأسواق السعودية؛ لتجربة شراء لا تنسى مع أسعار مناسبة وتخفيضات رائعة على جميع المنتجات بدءاً من المنتجات الغذائية، الأواني، الأدوات الكهربائية والإلكترونيات بأنواعها، استمتع بهذه العروض حتى الثلاثاء الموافق 17 من مايو لعام 2022م، حيث تستمر الخصومات والتخفيضات في جميع متاجر السعودية، مما يتيح للمستهلك الفرصة للحصول على جميع احتياجات المنزل العصري مكونة من أجود الخامات بأقل الأسعار حصريًا مع متجر بن داود السعودية، العروض متاحة بجميع فروع بن داود المنتشرة بمناطق السعودية المختلفة، أو يمكنكم الطلب أون لاين من خلال موقع المتجر الرسمي.

عروض بن داود اليوم في السعودية

هايبر بن داود يقدم ارخص عروض في السعودية على الأواني ومستلزمات المطبخ بأسعار لا تنافس، فتقدم عجانة جانو هايبر بلس ذات الجودة العالية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، تحتوي على وعاء كبير بسعة 7 لترمن الفولاذ، تأتي بثلاث قطع: مضرب، خفاقة وخطاف للعجن، وجميع القطع قابلة للفك والتركيب وسهلة التنظيف، أما عن الجسم الخارجي فتتميز بشكلها الأنيق ونظام تروس من المعدن يزيد قوتها، مع قواعد مقاومة للانزلاق.

عجانة هايبر بلس من جانو بخمس سرعات، بسعة 7 لتر، وقوة ماتور 1200 وات، بسعر 349 ريال بدلاً من 365 ريال سعودي.

قدر ضغط من بي أند دي من الاستانلس ستيل، مزود بطنجرة ومصفاة معدنية، سعة 8 لتر بسعر 259 بدلاً من 299ريال، وسعة 10 لتر بسعر 289 بدلاً من 325 ريال.

متاجر السعودية

يقدم هايبر بن داود عروض رائعة على جميع المنتجات الغذائية من بقوليات ومعلبات وغيرها، وأكثر العروض طباً هو عرض ستيفيانا المحلي بديل السكر، وذلك لأن الكثيرين توجهوا إلى استعمال المحلي بدل السكر الأبيض، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية المطلوبة للجسم وبخاصة الكالسيوم والفسفور، بالإضافة إلى أكثر من 100 مادة نباتية ثانوية، لذا فهو الاختيار المثل وخاصة لمرضى السكري ومن يتبعون حمية غذائية لأنه لا يرفع مستويات السكر في الدم.

ستيفيانا محلي بديل السكر، 100 ظرف، بسعر 16.95 بدلاً من 28.75 ريال.

عرض 7 حبات من المراعي شبيهة القشطة، بوزن 170 جرام، بسعر 19.75 بدلاً من 28 ريال.

اشترِ ثلاث حبات من تندرينا تونة من قودي بوزن 80 جرام واحصل على 3 حبات مجاناٍ بسعر 19.50 بدلاٍ من 39 ريال.

بن داود تخفيضات الإلكترونيات

في إطار تخفيضات بن داود على الإلكترونيات، نرى شاشة شارب إل إي دي سمارت بأرخص سعر في الأسواق السعودية، فهي مزودة بنظام أندرويد 10.0، ومزودة برسيفر داخلي، كما تحتوي على مدخل للأنترنت وتدعم استخدام الواي فاي، وشاشة بحجم 65 بوصة بجودة 4k.