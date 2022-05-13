شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 50% لمده اسبوع او نفاذ الكمية تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق القوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتوافر ويتواجد فيه كافة المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية أيضًا معها الاحتياجات والمتطلبات التي يرغب بها ويحتاجها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر قد منح وقدم الكثير من الأصناف التي تكون بالجودة الرائعة وحتى ينالها كل العملاء بالمملكة، وأيضًا فهو يقدم العروض والخصومات الكبيرة بالسعر المناسب والملائم مع كل مواطن في المملكة.

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عروض بنده الأسبوعية

يعمل هايبر بنده على توفير أقوى وأكبر العروض والخصومات الرائعة التي يقوم العديد من المواطنين بالبحث عنها بالمملكة العربية السعودية، والتي يقوم سوق بنده بتقديمها فترة أما يومية أو أسبوعية، حيث أن تلك الشركة تعد من ضمن الشركات التي حصلت على الكثير من التوزيعات الأساسية وصلت حوالي أربعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده تمتلك حوالي ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي أيضًا.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية لحم التونا المفتت في زيت دوار الشمس من النوع ريم مقدار 160 جرام عدد 4 حبات تكون بسعر 10 بدلًا من 18 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 4 حبات من مكرونة نوعها برفيتو مقدار 500 جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.80 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر الكرتون من المياه نوعها هنا مقدار 40 * 330 مل تكون 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية 2.5 كيلو جرام من عسل الغابة السوداء نوعه لانجنيز يكون بسعر 304.95 بدلًا من 372.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية كريم النهار من النوع لومينوس مقدار 40 مل يكون بسعر 40.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من النقانق البقرية البرازيلية يكون 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية فخذ الخروف الأسترالي مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 47.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية