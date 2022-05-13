طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على جائزة مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، ظهر برنامج مسابقة الحلم منذ عدة سنوات على قناة MBC، حيث يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا منذ بداية انطلاقه، وقد حصد البرنامج على مدار السنوات الماضية ملايين المشاهدات وأصبح اسمه يتصدر قوائم البحث، حيث يرغب الملايين في التقديم على المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى التى يصل مقدارها 3.5 مليون دولار وتحقيق أحلامهم، كما إنها انتشرت على مستوى الوطن العربي وأصبح يمكن لجميع الجنسيات المشاركة في المسابقة، لذلك بدأ الكثير يبحث عن طرق الإشتراك في المسابقة وشروط الاشتراك، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

أصبح من الممكن لجميع الجنسيات على مستوى الدول العربية المشاركة في مسابقة الحلم للعام الجديد 2022، حيث أن شروط المسابقة بسيطة وكذلك التقديم، فهي من المسابقات المشهورة عالمياً، وقد فاز الآلاف من الأشخاص على مدار السنوات الماضية بعد اشتراكهم في مسابقة الحلم، وتتمثل طريقة الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

لابد أن يكون المتقدم على علم بالرقم الخاص لدولته.

يرسل المتقدم رسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم أو Dream حتى يؤكد اشتراكه.

بعد اشتراك المتقدم يستقبل رسائل نصية تحمل عدد من الأسئلة لابد أن يجيب عليها.

بعدها يقوم بإرسال هذه الإجابات في رسالة.

بعدها يقوم بإرسال هذه الإجابات في رسالة. تذاع حلقات البرامج والسحب على قناة MBC على الهواء مباشرة ويتم تحديد اسم الفائز.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

حدد برنامج مسابقة الحلم منذ انطلاقة عدة شروط لابد على المتقدم أن يتوافر فيه هذه الشروط، حيث يحرص البرنامج على المساواة بين جميع المشتركين، لذلك بدأ الجميع يبحث عن شروط الاشتراك، كما أنها تتمثل شروط المسابقة فيما يلي.