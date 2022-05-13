مكون كالسحر في مطبخك للتخلص من الصراصير والنمل والحشرات الطائرة نهائيا بدون مواد كيميائية

تعد الحشرات من أكثر الأمور المزعجة لدى كثير من ربات البيوت وتسبب قلق وإزعاج خاصة عند النوم والتي تقوم بالبحث عن أقوى المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للتخلص منها ولكن هذه المبيدات تمثل خطرًا كبيرًا فاستنشاقها يسبب حساسية في الجيوب الأنفية وحساسية في الجهاز التنفسي كما تعمل تلك المبيدات على التسبب في الأمراض الخبيثة لذلك لجأت بعض ربات المنازل للبحث عن وصفات طبيعية بدون أي أضرار أو اعراض جانبية وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة التخلص من الحشرات بأسهل الوسائل الممكنة.

طريقة التخلص من الحشرات في المنزل

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق للتخلص من الحشرات المزعجة وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

نصف ملعق من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الشيح.

ماء.

نعناع.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء على النار ونضع القليل من الشيح على الماء.

نقوم بوضع عيدان النعناع على تلك المكونات.

نترك تلك المكونات حتى تغلي نصف ساعة على النار.

نترك تلك المكونات حتى تبرد.

ونقوم بوضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع التقليب.

نقوم برش الأسطح والأماكن التي توجد بها الحشرات.

سنلاحظ خلال أيام اختفاء تلك الحشرات تمامًا.

طريقة أخرى للتخلص من الحشرات

يعتبر الليمون من أهم المكونات التي تكرهها الحشرات وتهرب منها وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة التخلص من الحشرات بسهولة

المكونات

ليمون.

ماء.

بيكربونات صوديوم.

خل تفاح.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقتين كبار من الليمون.

نضيف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

نقوم بتخفيف تلك المحتويات بواسطة الماء.

نقوم برش الأسطح والحمام والمطبخ بتلك المكونات حتى يتم التخلص من الحشرات تمامًا.

بعض الارشادات للتخلص من الحشرات

توجد بعض الطرق التي تساعد في التخلص من الحشرات ومن أهمها