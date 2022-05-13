طريقة سحرية لتنظيف طاسة القلي من الحروق وإزالة أصعب البقع والحروق مهما كانت وبسهولة

تعد طريقة تنظيف طاسة القلى من الوسائل الغير محببة لدى جميع السيدات، لما لها من تراكم زيوت ودهون عليها يصعب إزالتها وتنظيفها بسهولة، وتعد الطرق والوصفات الطبيعية من أسهل الوصفات التي تعمل على تنظيف طاسة القلى بسهولة، كما أنها تعد من الوسائل الموفرة في الوقت والمال، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة تنظيف طاسة القلى بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.

إعداد وصفة لتنظيف طاسة القلى

المكونات

معلقة كبيرة من صودا الخبز.

ماء.

طريقة تحضير وصفة لتنظيف طاسة القلى بصودا الخبز

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله صودا الخبز والماء للحصول على عجينة تسهل علينا فردها.

نضع عجينة صودا الخبز في أماكن الدهون بالطاسة.

نترك عجينة صودا الخبز لمدة نصف ساعة.

بواسطة إسفنجة التنظيف نقوم بإزالة صودا الخبز من الطاسة.

بعد تطبيق هذه الوصفة سوف تلاحظين طاسة نظيفة ولامعة، لتغلغل صودا الخبز داخل الدهون المتراكمة وتفتيتها وإزالة الأوساخ

العالقة بها، فهذه الوصفة ممتازة في إزالة الدهون وتنظيف طاسات القلى بسهوله.

طريقة أخرى لتنظيف طاسة القلى بالخل

يعد الخل من أقوى الوصفات التي تعمل في تنظيف طاسات القلى وإزالة الدهون المتراكمة عليها وتذويب الدهون بسرعه، كما أنه غير مكلف إطلاقا عكس المنتجات التي نقوم بشراءها لإزالة الدهون وتنظيفها، فهو يعد من المكونات الأمنة تماما في التنظيف، ويعمل أيضا الخل على تلميع الأواني والطاسات وجعلها كالمرأة، للذك ننصحك باستخدام وصفه الخل في تنظيف الطاسات.

طريقة إعداد وصفة الخل لتنظيف طاسات القلى

المكونات

كوب خل.

ماء للتخفيف.

سائل التنظيف.

فرشاة التنظيف.

تحضير وصفة الخل لتنظيف طاسة القلى