نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم ابناء الشيخ خليفة بن زايد ومن هو ولي عهده في المقال التالي

عمر شويل - جدة رحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم 13 مايو 2022 م مخلفًا ورائه الكثير من الإنجازات التي ساهمت في تحقيق نمو ورفاهية دولة الإمارات.

انجازات الشيخ خليفة بن زايد

تولى الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله مسئولية رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة إمارة أبو ظبي، في عام 2004 م بعد وفاة والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والذي ملك مكانة كبيرة في قلوب كل العرب.

وقبل أن يتولى رحمه الله تلك المسئولية شغل عدد من المناصب الهامة، منها:

ممثل إمارة أبو ظبي في المنطقة الشرقية.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

ولي عهد إمارة أبو ظبي.

ثم رئيس دولة الإمارات.

وخلال حياته الحافلة حقق الشيخ خليفة العديد من الإنجازات التي ستظل باقية للأجيال القادمة بدولة أبو ظبي، منها على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس الصندوق السيادي لأبو ظبي، وهو من أهم الصناديق السيادية في العالم.

أبناء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

للشيخ خليفة رحمه الله ثمانية أبناء ، منهم اثنين من الذكور وستة بنات، وأبناء الشيخ خليفة الذكور هم:

الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان: وهو رجل أعمال وعضو بالأسرة الحاكمة بأبو ظبي، كما أنه مستشار رئيس الدولة بالإمارات.

الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان: وهو عضو بمجلس إدارة هيئة أبو ظبي للاستثمار وعضو بالأسرة الحاكمة ، ورئيس دائرة المالية بالإمارة.

أما بنات الشيخ خليفة بن زايد البنات، فهن:

شيخة بنت خليفة وهي متزوجة من سمو الشيخ حمد بن طحنون بن محمد.

وزة بنت خليفة وهي متزوجة من الشيخ خليفة بن سيف بن محمد.

عوشة بنت خلفة وهي متزوجة من الشيخ سلطان بن حمدان محمد.

سلامة بنت خليفة متزوجةمن الشيخ منصور بن طحنون بن محمد.

شما بنت خليفة متزوجة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد.

لطيفة بنت خليفة متزوجة من الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد.

ولي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ولي عهد الشيخ خليفة رحمه الله هو أخيه الأصغر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو ولي عهد إمارة أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.