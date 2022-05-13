شوف جميع احتياجات الأسرة من العثيم وخصومات كبيرة على الجوالات في آخر عروضها الأسبوعية

جميع احتياجات الأسرة من العثيم وخصومات كبيرة، آخر العروض الأسبوعية المطروحة من أسواق عبد الله العثيم السعودية حيث يتوفر تخفيضات للسلع الغذائية والمنظفات وهي عروض مستمرة إلى السابع عشر من مايو الجاري فهناك الكثيرين من المتواجدين في المملكة العربية السعودية ينتظرون عروض العثيم المميزة والتي تصدرها أسبوعياً وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة على احتياجات المنزل والأسرة وعروض والخصومات الجوالات.

جميع احتياجات الأسرة من العثيم في أحدث العروض الأسبوعية

تتنوع احتياجات الأسرة والمنزل التي توفرها أسواق عبد الله العثيم ومنها ملابس رجالي بنطلون جينز منوع بسعر 20 ريال وقميص بسعر 20 ريال وتيشيرت منوع بسعر 10 ريال سعودي كما يوجد سجادة صلاة بسعر 10 ريال وينفس السعر لمنشفة يد 2 حبة كما يوجد أدوات للمطبخ بخصومات كبيرة ومنها مقلاة مستر كوك مسطحة 35 سم بسعر 30 ريال كما يوجد قدر سويت هوم غير لاصقة مقاسات مختلفة وحافظة طعام سوبر ماكس بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال وقدر ضغط السيف وعدد من أطقم القدور متنوعة وبخصم 10 ريال على لعبة أطفال بيستوي يمكنك الحصول عليها بسعر 15 ريال فقط وهناك مسبح بيستوي بأحجامه المختلفة ومع توفير 20 ريال احصل على لعبة سيارة بريموت بسعر 70 ريال بدلاً من 90 ريال سعودي وخصم كبير على مكواة بانيكس جاف مقدمة في العروض بسعر 35 ريال بدلاً من 60 ريال ومكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي وغيرهما العديد من الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة التي يمكنكم الحصول عليها بأقل الأسعار عبر العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية وذلك حتي تاريخ 17 مايو 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية على الجوالات