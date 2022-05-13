نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جميع احتياجات الأسرة من العثيم وخصومات كبيرة على الجوالات في آخر عروضها الأسبوعية في المقال التالي
جميع احتياجات الأسرة من العثيم وخصومات كبيرة، آخر العروض الأسبوعية المطروحة من أسواق عبد الله العثيم السعودية حيث يتوفر تخفيضات للسلع الغذائية والمنظفات وهي عروض مستمرة إلى السابع عشر من مايو الجاري فهناك الكثيرين من المتواجدين في المملكة العربية السعودية ينتظرون عروض العثيم المميزة والتي تصدرها أسبوعياً وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة على احتياجات المنزل والأسرة وعروض والخصومات الجوالات.
جميع احتياجات الأسرة من العثيم في أحدث العروض الأسبوعية
تتنوع احتياجات الأسرة والمنزل التي توفرها أسواق عبد الله العثيم ومنها ملابس رجالي بنطلون جينز منوع بسعر 20 ريال وقميص بسعر 20 ريال وتيشيرت منوع بسعر 10 ريال سعودي كما يوجد سجادة صلاة بسعر 10 ريال وينفس السعر لمنشفة يد 2 حبة كما يوجد أدوات للمطبخ بخصومات كبيرة ومنها مقلاة مستر كوك مسطحة 35 سم بسعر 30 ريال كما يوجد قدر سويت هوم غير لاصقة مقاسات مختلفة وحافظة طعام سوبر ماكس بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال وقدر ضغط السيف وعدد من أطقم القدور متنوعة وبخصم 10 ريال على لعبة أطفال بيستوي يمكنك الحصول عليها بسعر 15 ريال فقط وهناك مسبح بيستوي بأحجامه المختلفة ومع توفير 20 ريال احصل على لعبة سيارة بريموت بسعر 70 ريال بدلاً من 90 ريال سعودي وخصم كبير على مكواة بانيكس جاف مقدمة في العروض بسعر 35 ريال بدلاً من 60 ريال ومكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي وغيرهما العديد من الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة التي يمكنكم الحصول عليها بأقل الأسعار عبر العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية وذلك حتي تاريخ 17 مايو 2022 أو حتى نفاذ الكمية.
عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية على الجوالات
- لمستخدمي جوالات تكنو يتوفر في العروض مجموعة من الجوالات المقدمة ومنها جوال تكنو ال اي 7 بسعر 809 ريال وتكنو سي اتش 6 ان بسعر 804 ريال أما جوال تكنو بوب 5 لايت فمتوفر داخل العروض بسعر 375 ريال سعودي.
- ولمستخدمي جوالات أي تيل فتوفر لهم الأسواق جوال أي تيل بي 651 بسعر 379 ريال سعودي وجوال أي تيل اي 661 مقدم بسعر 354 ريال سعودي كما يتوفر جوال نوكيا 5310 بسعر 160 ريال فقط وغيره من أنواع الجوالات الموجودة داخل العروض.
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