شوف تخفيضات خاصة مميزة داخل مهرجان اكسترا السنوي Extra

تنزيلات وخصومات ضخمة لفترة محدودة فقط بفروع إكسترا ماركت Hyper Extra market بالمملكة العربية السعودية، حيث يتوفر بالماركت تنزيلات مميزة عديدة على أسعار منتجات مختلفة لفترة محدودة بمعظم فروع هايبر إكسترا في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تجدون كل ما تحتاجونه من خلال متابعة هذه العروض السنوية الحصرية يوم بيوم من خلال موقع ثقفني لجديد العروض والأخبار في دول الخليج العربي، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا ماركت السنوية في المملكة العربية السعودية

بأسعار غير مسبوقة تقدم لكم مجموعة إكسترا ماركت Extra market في المملكة العربية السعودية أحدث الخصومات الحصرية على أسعار منتجات عدة، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف آبل أيفون 13 باللون الأحمر 5G، بسعة تخزين 128 جيجابايت، وخصومات أخرى منهم على أسعار هواتف آبل أيفون 13 باللون الأزرق، واللون الأزرق السماوي، والأخضر، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جوالات Apple iphone 12 mini باللون الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر كرسي الإسترخاء القماش باللون الأزرق من هوميز، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ألعاب الترامبولين مع شبكة.

تخفيضات حصرية متنوعة لفترة محدودة بفروع إكسترا ماركت

توجد عدة خصومات حصرية متنوعة لفترة محدودة بكافة فروع إكسترا ماركت Extra market ومن خلال Extra online، ومن بينهم: خصم مميز على سعر المظلة القماش الصناعية بولستر باللون الرمادي الغامق، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر تلفزيون توشيبا فائق الوضوح بحجم 50 بوصة الذكي، وعرض آخر منهم على سعر الشاشة الذكية فائقة الوضوح من ال جي بحجم 65 بوصة Oled، وعرض آخر منهم على سعر تلفزيون دورا 32 بوصة فائق الوضوح، وغيرهم من خصومات على أسعار باقي أنواع الشاشات الذكية بأحجامها المختلفة.

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة بكل فروع إكسترا السعودية Extra

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة فقط في فروع إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر الكمبيوتر المحمول من HP كور أي 5، بسعة تخزين 512 جيجابايت باللون الفضي، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب اتش بي فاميلي HP كور أي باللون الرمادي بحجم 15.4 بوصة، هذا ولديهم أيضاً تخفيضات على أسعار أجهزة هواوي ميت بوك دي بحجم 15 بوصة كور أي 3 بسعة 256 جيجابايت.