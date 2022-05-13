شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت عروض العودة للدراسة بأقل الأسعار Lulu

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة فقط في فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بمدن المملكة العربية السعودية كافة، وذلك بمناسبة العودة للدراسة، والتي تشمل تخفيضات مميزة عديدة على أسعار المنتجات الغذائية كافة، فمنهم المنتجات الطازجة، ومنهم المعلبة، والمجمدة، والمحفوظة من جميع الماركات بتفاوت أسعارها، فمنها المحلي ومنها المستورد، وسوف نوفيكم جميع تفاصيل هذه العروض من خلال هذه المقالة، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة العودة للدراسة Lulu

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت عدة خصومات حصرية على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر الحبنة الموتزاريلا من بريزيدون المبشورة، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية من بوك، وخصومات أخرى منهم على أسعار كريمة الطبخ من Puck، هذا وتجدون لديهم تنزيلات مميزة على أسعار الجبنة المثلثات من لافاش كيري مميزة المذاق، وخصم آخر منهم على سعر أيس كريم باسكن روبنز المميز بنكهاته المختلفة، وخصم آخر منهم على سعر البيض الأبيض الصغير من عرين.

تنزيلات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت أيضاً تنزيلات مميزة على أسعار: صدور الدجاج الطرية من سيارا، وخصومات أخرى منهم على أسعار خبز البراتا السادة من كوين والشباتي، كما يتوفر لمحبي الفاست فود زينجر دجاج فيليه من الكبير، وخصم آخر منهم على سعر كريزي ناجتس من الكبير، والبطاطس المقلية من Al kabeer، كما تجدون بالفروع تنزيلات خاصة على أسعار الخضروات المجمدة من مونتانا، وعروض أخرى منهم على أسعار أمرون قطمات اللحم الجاموسي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار برجر اللحم البقري المميز من أمريكانا، وعروض أخرى منهم على أسعار البطاطس المقلية الرفيعة من ساديا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أفخاد وأجنحة الدجاج من ساديا.

تنزيلات ضخمة لفترة محدودة بكافة فروع الماركت

خصومات خاصة وعروض مميزة على أسعار: أفخاد وأجنحة الدجاج من ساديا، وتنزيل آخر منهم على سعر عبوات الخضروات المشكلة، وبرجر الدجاج من Sadia، كما لديهم خصم آخر على سعر الدجاج الكامل المنظف بحجم كيلو من نفس الماركة المميزة.