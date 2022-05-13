نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل بخصومات حتى 64% في extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأفضل تجربة شراء من عروض اكسترا على الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث تتتوافر كافة المنتجات بأكثر من نوع وشكل، وبالنسبة للأسعار فتوجد تخفيضات على مختلف الأسعار، فيصل الخصم على مستلزمات المنزل حتى 64%، مع هدايا مجانية تأتي عند شراء منتجات محددة، واستفيدوا من أفضل الصفقات على الأجهزة الكهربائية من شاشات، ثلاجات، مكيفات، والمزيد من المنتجات بسعر رائع فقط في اكسترا السعودية.

عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل

فقط في عروض اكسترا يمكنك شراء المنتج والحصول على أدواته اللازمة مجانًا، فعند شراء مكواة بخار تيفال تحصل على طاولة المكواة كهدية مجانية، وبادر بشراء أجهزة المنزل الأساسية بخصم يصل إلى 48%، ومتاح في هذا العرض شراء ثلاجة سامسونج مع إمكانية تبريد وتجميد سريع، مع بطاقة ألعاب سباركيز، ويمكن الحصول عليها أيضًا عند شراء غسالة إل جي تعبئة أمامية، سعة 9 كجم، مع خصم 34% على ثمنها.

ثلاجة سامسونج 18.6 قدم بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي.

غسالة إل جي 9 كيلو بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

اكسترا عروض

تمتع بعرض مغري على مكيف كلاس برو الجداري، المزود بخاصية توزيع الهواء في 4 اتجاهات، مع خدمة تركيب المكيفات السبليت مجانًا وأيضًا بطاقة ألعاب سباركيز، وبالنسبة إلى مستلزمات المنزل فهناك خصم موجود يصل إلى 64%، ونبدأ في عرض كرسي الاسترخاء مع خصم 62% على ثمنه، بالإضافة إلى لوازم المنزل الأخرى المتعلقة بالحديقة فهى متوافرة أيضًا، فيمكنك تزويد الحديقة بجلسة خارجية وطاولة بسعر يبدأ من 359 ريال، وأسعار مميزة للمظلات.

مكيف جداري كلاس برو بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

طقم جلسة خارجية 4 قطع بسعر 359 ريال سعودي بدلًا من 998 ريال سعودي.

كرسي استرخاء بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 1330 ريال سعودي.

اكسترا السعودية

أفضل عروض السعودية على الأجهزة المنزلية الصغيرة متاحة في اكسترا، فيمكنك تسوق واحد من الأجهزة ثم الحصول على هدايا مجانية مع المنتج، ومنها عروض على أجهزة تحضير الطعام والمشروبات الساخنة مثل الفرن الكهربائي، ومتاح منه سعة 45، 60، 100 لتر حسب الحاجة، صانعة القهوة، خلاط 1500 وات 3 سرعات، وأيضًا منقي الهواء.