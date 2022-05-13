نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مميز” طريقة عمل القهوة بالعسل وقطع المارشميلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل القهوة بالعسل وقطع المارشميلو تعتبر من أكثر المشروبات السورية المميزة التي تتميز بمذاق شهي ولذيذ ومختلف يحب تناوله كثير من الأشخاص بجانب أن تحتوي على العديد من الفوائد الصحة بجانب القهوة الموجودة فيها تحتوي علي مادة الكافيين المفيدة للجسم، لهذا سوف نوضح الخطوات المطلوبة لتجهيزها في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

عمل القهوة بالعسل وقطع المارشميلو

المكونات،

كوب ماء دافئ

ملعقة عسل

ملعقة قهوة

كوب قطع المارشميلو

أربع ملاعق كريمة لباني

طريقة التحضير

يتم تجهيز ماء دافئ ووضع فيها القهوة وتقليبها حتى تتجانس تماما مع بعضها ثم نقوم بوضع العسل وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الكريمة اللباني وتقلب المكونات وبعد ذلك يتم إضافة قطع المارشميل ثم تقديمها.

طريقة عمل القهوة الحجازية

المكونات،

12 ملعقة حليب بودر

خمس أكواب ماء

ملعقة هيل مطحون

سكر

أربع ملاعق دقيقة الأرز مذوب بكوب ماء

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نبدأ بتزويد الحليب البودره في الماء ويتم وضعه على نار هادية حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم إضافة الهيل والسكر وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق عليه والاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط سميك ثم يتم وضعه في أكواب التقديم وتناوله وهو ساخن.

قهوة سعودية بالزعفران

يمكن تجهيز هذه القهوة في وقت سريع وتناولها بعد وجبة الإفطار حيث تكون من أفضل أنواع القهوة السعودية التي يفضلها كثير من الأشخاص وسوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزه.

المكونات،

ثلاث ملاعق قهوة سعودية

ربع ملعقة زعفران

نصف ملعقة هيل مطحون

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء في وعاء القهوة المناسب ويتم تركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم نقوم بإضافة القهوة وتترك حتى تغلي بجانب الحرص إلا تفور.

بعد ذلك يتم تهدئة النار وتترك لمدة 10 دقائق ثم يتم رفعها من على النار وإضافة الهيل والزعفران لمدة خمس دقائق ثم يتم وضعها في كوب التقديم وتقديمه.