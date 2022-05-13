نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم إنجازات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو ابن الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي اشتهر بإنجازاته الكبيرة التي ساهت في تطوير دولة الإمارات العربية، وجد الشيخ خليفة لوالده هو الشيخ محمد بن خليفة والذي اشتهر بحكمته وقدرته على القيادة، وقد ورث الشيخ خليفة تلك الصفة من والده وجده.

وقد تولى الشيخ خليفة رحمه الله رئاسة دولة الإمارات بعد وفاة الراحل الشيخ زايد ليكون بذلك ثاني رئيس لدولة الإمارات الحديثة ،وهو أيضًا الحاكم السادس عشر لإمارة أبو ظبي.

نشأة الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد من مواليد 25 يناير عام 1948م، بقلعة المويجعي التي تقع بمدينة العين،وهو رحمه الله ينتمي إلى قبيلة بني ياس وهو أصل معظم القبائل العربية التي تشكل اليوم دولة الإمارات العربية، وقد قضى رحمه الله معظم أيام طفولته في منطقة العين وتنقل كثيرًا مع والده بين ربوعها وأهلها وقد كانت لواحات العين أهمية كبيرة في ذلك الوقت حيث كانت أكبر منتج للمحاصيل الزراعية في المنطقة كما كان لها موقع استيراتيجي هام.

وقد ساهم الشيخ خليفة مع والده الراحل في نهضة الإمارات وتطوير الاقتصاد، وقد تولى الشيخ الراحل رئاسة المحاكم في المنطقة الشرقية وهو عمره مازال 16 عام فقط، كما كان ممثل لوالده الراحل في تلك المنطقة، وقد قام بإنشاء عدد من المشاريع الكبرى التي ساهمت في تطوير منطقة العين وخاصة في المجال الزراعي.

الشيخ خليفة ولي عهد أبو ظبي

وفي عام 1669م حصل الشيخ خليفة رحمه الله على ترشيح ليكون ولي عهد أبو ظبي، كما تولى مهمة إدارة الدفاع في أبو ظبي وقد قام بتأسيس الدائرة التي أصبحت فيما بعد الأساس للجيش الوطني لدولة الإمارات.

وفي عام 1973م تولى منصب نائب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات، كما تولى بعد ذلك رئاسة المجلس التنفيذي لأبو ظبي، وقد استطاع تنفيذ عدد من البرامج التنموية في الإمارة.

وقد أمر سموه بإنشاء جهاز أبو ظبي للاستثمار وهذا الجهاز هو الذي ضمن توفير دخل ثابت للإمارة وتوفير موارد للأجيال القادمة بالإمارات، وقد ساعد هذا الصندوق دولة الإمارات في تخطي كثير من الأزمات الاقتصادية التي أثرت على العالم خلال فترة حكم الشيخ خليفة رحمه الله.

أهم المناصب التي تولاها الشيخ خليفة بن زايد

من أهم المناصب التي تولاها رحمه الله في دولة الإمارات:

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نائب رئيس الوزراء.

حاكم إمارة أبو ظبي

ثم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

في يوم الجمعة 13 مايو 2022 أعلنت رئاسة الأمارات عن وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لينتقل إلى جوار ربه وقد نعته الرئاسة كما نعاه قادة ورؤساء العالم، كما نعاه أخوته وقد صرح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الشيخ خليفة أنه قد فقد أخيه وقدوته ومعلمه.