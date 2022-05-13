رجعي عفشك جديد.. خلطة جهنمية لتلميع الخشب القديم والموبيليا وإزالة سواد السنين في دقائق ستبهرك النتيجة

يتم عمل اثاث المنزل من الخشب ونجد مع مرور الوقت بان الخشب قد فقد لمعانة ومظهره اللامع والجميل وخاصة قطع الموبيليا القديمة ويقوم الكثير بشراء ملمعات الخشب من الهايبر ونجد أنها لا تكون بجودة جيدة إلى جانب ثمنها الغالي ولكن نجد أنه يمكن أن تقوم ربات المنازل بصناعة خلطة جهنمية يتم استخدامها في المنزل في تلميع الموبيليا وعمل منها كميات كبيرة دون شرائها وسوف نوضح طريقة عمل تلك الخلطة فنجد أنها تتكون من عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نقوم بشرح جميع التفاصيل الخاصة بهذه الخلطة من خلال هذا المقال.

مكونات خلطة تلميع الموبيليا

نجد أن هذه الخلطة مهمة للغاية فهي تساعد في تلميع الموبيليا واسترجاعها كما كانت جديدة في السابق وتعمل أيضا الخلطة على إزالة الأتربة والبهتان والبقع وسوف نوضح أهم مكوناتها من خلال النقاط التالية..

كوب خل.

كوب زيت زيتون.

٢ ملعقة جلسرين.

٢ ملعقة زيت عطري مثل اللافندر.

كوب اسبرتو احمر.

كوب من زيت البرافين.

طريقة تحضير خلطة تلميع الأثاث

عندما نقوم بتحضير الملمع لا نحتاج إلى جهد أو مجهود كثير وسوف نتحدث عن خطوات تحضيره واستخدامه من خلال النقاط التالية..

نحضر زجاجة فارغة عبارة عن بخاخ.

نقوم بفتح الزجاجة ونضع بها جميع مكونات الملمع التي قمنا بذكرها.

نقوم برج الزجاجة جيدا بعد غلقها.

ونحضر فوطة ونقوم برشها من الملمع وتلميع الأثاث بها أو رش الخليط على الأثاث ومسحه بواسطة الفوطة.

طرق تنظيف الأثاث بشكل دائم

يجب على ربات المنازل أن تقوم بتنظيف الأثاث بشكل دائم وذلك حتى لا تتراكم عليه البقع والاوساخ وسوف نوضح طرق تنظيفه والمحافظة عليه من خلال النقاط التالية..