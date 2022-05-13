ببصلة واحدة قولي وداعا للصراصير والناموس والنمل نهائيا وبلا عودة وصفة لا تخطر على بالك ابدا

تعد الحشرات من الأمور المزعجة لدى الكثير من المنازل وخاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة حيث يستخدم الكثير من الأشخاص المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة وتسبب تهيج في الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب أمراض خطيرة على المدى البعيد ولكن هناك العديد من الطرق السليمة التي تمكنا من التخلص من الناموس والحشرات بدون الحاجة إلى استخدام أي مبيدات ضارة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق والوصفات التي تقضي على الناموس والصراصير وأي آفات ضارة وسوف نوضح طريقة البصل للتخلص من تلك الحشرات بإمكانيات متوفرة لدى كل منزل بدون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية.

طريقة سحرية للتخلص من الناموس باستخدام البصل

من المعروف أن البصل كاره للحشرات والناموس والحشرات المخيفة وسوف نتناول طريقة التخلص منه بكل سهولة ويسر

المكونات

بصلة كبيرة في الحجم.

عيدان من القرنفل.

مسمار.

ماء.

ملح.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار بصلة كبيرة في الحجم ونقوم بغسلها.

نقوم بإزالة القشرة الخارجية للبصلة.

نقوم بعمل ثقوب في البصلة بواسطة المسمار من جميع الجوانب.

نقوم بوضع عيدان القرنفل داخل البصلة.

نحضر برطمان ونضع به ماء والقليل من الملح.

نضع به البصلة في البرطمان ونترك البرطمان مفتوح في أماكن تواجد الحشرات وسوف نلاحظ خلال أسبوع واحد القضاء على الحشرات بشكل نهائي.

طريقة أخرى للتخلص من الناموس

هناك بعض الوصفات الأخرى التي يمكن بواسطتها التخلص من الحشرات ومن أهم المكونات الشيح حيث يعمل الشيح على التخلص من الناموس المزعج حيث يعتبر من أكثر المكونات التي تكرهها الناموس.

المكونات

فلفل حار.

شيح.

ماء.

ليمون.

طريقة التحضير