نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم Dream الاشتراك في مسابقة الحلم بالأرقام للفوز بـ 500 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم مع الاعلامي مصطفى الاغا الآن، حيث أن بعد أيام قليلة من الآن من المقرر الاعلان رسميا عن صاحب الحظ السعيد والفائز بجائزة مسابقة الحلم 2022، وذلك للفوز بمبلغ مالي يقدر 500 ألف دولار أمريكي، إلي جانب إمكانية الدخول على السحب للحصول على منزل باحدي جزر دولة اليونان، فهي من المسابقات الترفيهية التي لها أهمية كبيرة لعدد من المتابعين من جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل أكثر عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مع الاعلامي العربي الشهير مصطفى الأغا.

مسابقة الحلم 2022

وتعتبر مسابقة الحلم واحدة من أهم ما يميز قنوات ام بي سي، فهي تعمل علي مدار سنوات ماضية وحتي وقتنا الحاضر عبر مسابقة الحلم لمساعدة المتسابقين في الحصول على جائزة مالية كبيرة تصل إلي مليون دولار أمريكي، عند إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، ويمكن أيضا الاشتراك رسمياً في المسابقة من خلال تطبيق حلم عبر المتاجر الإلكترونية على جميع أجهزة الهاتف المحمول.

اشترك في مسابقة الحلم 2022

‏‎واكدت إدارة مسابقة الحلم في السعودية علي أن التعليق على صفحات المواقع الخاصة عبر السوشيال ميديا وتويتر لا يخولك بالاشتراك رسمياً، فيما يتم المشاركة عن طريق إرسال رسالة نصية على الأرقام المخصصة لبلدك أو عبر https://t.co/GGP11DhHg1‎ أو عبر التطبيق MBC Dream.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وبعد أن ذكرنا كافه المعلومات التي تغطي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم عبر قناة ام بي سي مع الاعلامي مصطفى الاغا، الآن يتم الاشتراك في المسابقة عن طريق الأرقام التالية.