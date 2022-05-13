شوف عروض نهاية الأسبوع بأسعار قاتلة ومجنونة يا بلاش من أسواق العثيم

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بأسعار مجنونة تسوق ولمدة ثلاث أيام مع أسواق عبد الله العثيم بأقوي عروضه بمنتصف الأسبوع، ويتضمن العرض أجهزة كهربائية ومنزلية وأدوات مطبخية ببلاش من الأخر، ويتوافر أيضاً عروض البقالة والسلع التمونية وخضروات وفواكهة طازجة، أستمتعوا بعروض نهاية الأسبوع في أسواق عبدالله العثيم، تسري العروض من الخميس 12 مايو إلى السبت 14 مايو أو حتى نفاد الكمية. عروض نهاية الأسبوع بأسعار قاتلة من أسواق العثيم على جميع مستلزمات المنزل هل تعلمون أن الطماطم تنسب إلى الفواكه وليست الخضروات ولكن كثر أستخدامها للتحضير ألذ وأشهي الوجبات وتتمتع بفوائد عديدة أهمها، يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والبروستات والبنكرياس والبيض عفانا الله وأياكم، يمد الشعر بالبروتينات الطبيعية التي تحافظ على حيويته وصحته، يقوي الدم ويمنع فقره عند الطفل تحديداً، تعمل على رفع الخصوبة عند الرجال وزيادة عدد الحيوانات المنوية لديهم. متوفر طماطم محنى سعر الكيلو 4.85 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

المانجو يمكنك تفريزها وتخزينها بالفريزر، يأتي الصيف ويطلب جميع الأطفال والكبار تناول الأيس كريم، ويمكنك أيضاً تحضير العصير اللذيذ، أو تقدميها بسلطة فواكه، متوفر مانجو جيزاني سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

أشتري بطاطس وحضري منها أحلي وأشهي الأكلات أو الأسناكس، سعر الكيلو 5.75 ريال بدلاً من 3.45 ريال.

أشتري لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 31.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

زيتون أسود مخلل إليسا، سعر الكيلو 13.50 ريال بدلاً من 21.80 ريال.

كرتونة مياة شرب معدنية بيرين، 40 قطعة × 330 مل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

لبنة فيرست تشويز، بزن 180 جرام، بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

عبوة جبن المراعي بطعم سويسري، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

كريمة دانا خفق وطبخ، 500 جرام بسعر6.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال. عروض التجهزات المنزلية والكهربائية من أسواق عبد الله العثيم قدر ضغط السيف 25 لتر، سعر الحبة 225.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.

مكيف صحراوي دوتس، سعر الحبة 299.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.

ترمس ديفا 2 × 1، متوفر بلون أبيض وأسود بسعر 59.00 ريال بدلاً من 95.00 ريال.

قدر كاسا بونيتا، مقاس 28 سم بسعر 65.00 ريال بدلاً من 94.95 ريال.

مقلاية نيوفلون مقاسات 24 سم، 26 سم، بسعر الطقم 45.00 ريال بدلاً من 65.00 ريال.

مكنسة كهربائية من كوين، سعة 1.8 لتر بسعر 179.00 ريال بدلاً من 225.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض نهاية الأسبوع بأسعار قاتلة ومجنونة يا بلاش من أسواق العثيم - ثقفني

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