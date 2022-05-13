نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول سحب النصف مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عبر محركات البحث ومواقع الإنترنت عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ، التي يقدمها الإعلامي “مصطفى آغا” عبر شاشة MBC والتي تجذب الكثير من الأشخاص في جميع الدول العربية، متمنيين تحقيق أحلامهم للفوز بآلاف الدولارات التي يمكن أن تغير مجري حياة أي شخص، لذلك من خلال موقعنا اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن مسابقة الحلم، وطرق الاشتراك وغيرها.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يُمكن الاشتراك من خلال خدمة الرسائل النصية أو إرسال كلمة Dream أو حلم من خلال الرقم الخاص ببلدك، مع العلم أن عند إرسال الشخص العديد من الرسائل والإجابة على الأسئلة التي تصلك بشكل صحيح، سوف تساعد على مضاعفة فرصك في الفوز، ويتم بث المسابقة مباشرة على قناة MBC لضمان عدالة ونزاهة الفور، والسحب يكون بنظام القرعة العشوائية.

رقم مسابقة الحلم 2022

وخصصت مسابقة الحلم العديد من الأرقام الخاصة لجميع الدولة التي تمكن الأشخاص من الاشتراك في مسابقة الحلم وإرسال “حلم” أو “Dream” وهي كالتالي:

يمكنك الإرسال من مصر عبر 95458- 95450.

المملكة العربية السعودية 650444.

الإمارات 6070.

الكويت 4141.

عمان 90434.

اليمن 2622.

سوريا: 1555.

اليمن 94000.

كما أن مسابقة الحلم قد قامت بتخصيص رقماً لكل دولة عربية حتى يتمكن المواطنين من كل دولة إرسال الرسائل والمشاركة في المسابقة كما ذكرنا أعلاه، بالإضافة إلى تخصيص رقم موحد للاشتراك وهو 008821622775627 وذلك من خلال الاتصال مباشر، بالإضافة إلى أحد الرقمين 008821610109 أو 008821622778021.

موعد السحب القادم

يرغب الكثير من المشتركين من التعرف على موعد سحب الفائز في مسابقة الحلم، وهو ما تم تحديده من قبل إدارة المسابقة لتكون بالفعل في التاسع عشر من مايو والتي سوف تعمل على تغير مستقبلك بالكامل عند الفور في المسابقة إلى الأبد، وسيكون السحب على جائزة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، مع العلم أنه تم الانتهاء من إعلان اسم الفائز بجائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار خلال الأيام الماضية.