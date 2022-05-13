نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 7 أيام على الهواتف الجوالة وأجهزة المنزل تصل إلى 55% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بالسعر الصغير الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يحصل كل شخص بالمملكة على كل ما يريده ويرغب به سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، كما تعتبر شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل إلى السوق المركزي والمالي في المملكة.
عروض اكسترا السعودية
توفر شركة اكسترا أكبر الخصومات الرائعة المصاحبة للعروض المذهلة والقوية فهي من أهم وأكبر الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعد من إحدى الشركات الرائعة والمتميزة على أن تقدم أكبر وأقوى العروض والخصومات بسعر يكون مناسب ومتوافق مع كل شخص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تكون شركة اكسترا من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات وكل ما يخص أدوات وأجهزة للمنزل عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- مجموعة الجلوس الخارجية من النوع هومز المكونة من 4 قطع تكون بسعر 359 بدلًا من 998 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون ميني باللون الأحمر سعة 64 جيجا بايت 5 جي رام يكون بسعر 2579 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع ايديا باد فليكس 5 كور اي 7 سعة 16 جيجا 512 جيجا اس اس دي حجم 14 بوصة شاشة تعمل باللمس يكون بسعر 3999 بدلًا من 4599 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 3199 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع أتش بي فاميلي 14 اس سعة 256 جيجابايت كور اي 5 حجم 14 بوصة باللون الفضي يكون بسعر 2599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع إل جي حجم 10.5 كيلو باللون الأبيض يكون بسعر 3299 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- غسالة من النوع توشيبا حوضين حجم 10 كيلو هيكل ضد الصدأ باللون الأسود أو الأبيض يكون بسعر 1299 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع إل جي فريش 18500 وحدة حار وبارد يكون بسعر 1679 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- سعر هاتف من النوع آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأسود الإصدار الحديث يكون بسعر 2599 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 7 أيام على الهواتف الجوالة وأجهزة المنزل تصل إلى 55% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.