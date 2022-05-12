نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مكتبات جرير السعودية مايو 2022 على جميع الهواتف الجوالة والابتوب في المقال التالي
عروض مكتبات جرير السعودية دائمًا عروض متميزة وينتظرها الجميع، وخلال هذه الأيام قد أعلنت مكتبات جرير عن وجود العديد من التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ولهذا فإن عدد كبير من المواطنين في السعودية يسأل عن هذه العروض وينتظرها، وإليكم خلال هذه السطور سأذكر لكم أفضل العروض مكتبات جرير السعودية خلال شهر مايو 2022.
عروض جرير السعودية
داخل المملكة العربية السعودية هناك عدد كبير من المكتبات ولكن أفضل وأهم هذه المكتبات هي مجموعة مكتبات جرير المتخصصة في بيع الأدوات الإلكترونية ومستلزماتها وأيضًا كافة المستلزمات المدرسية والكتب المترجمة وغيرها من الكتب الأخري، كما أن مكتبات جرير معروفة داخل السعودية بجودة منتجاتها وأسعارها التي تنافس كافة المكتبات الأخرى.
تخفيضات جرير اليوم
أفضل عروض مكتبات جرير السعودية مايو 2022، تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة دخول فصل الصيف، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور التالية:
- كمبيوتر محمول بحجم 15.6 بوصة أنتل كور سعره 1549 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول أيسر أسباير بحجم 14 بوصة مع إم إس أوفيس سعره 999 ريال سعودي.
- أبل أيفون 13 بسعة 256 جيجا بايت لونه أخضر سعره 3899 ريال سعودي.
- هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول بحجم 15.6 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي.
- هاتف محمول هواوي نوفا 8 بسعة 128 جيجا بايت سعره 1499 ريال سعودي.
- أبل أيفون 13 بسعة 256 جيجا بايت لونه وردي سعره 3899 ريال سعودي.
- أوبو رينو 5 برو بسعة 256 جيجا بايت بسعر 2399 ريال سعودي.
- هونر 50 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي .
- سامسونج جالكسي إس 21 إف أي 5 جي بسعة 256 جيجا بايت سعره 2499 ريال سعودي.
- هواوي نوفا 9 إس إيه بسعة 128 جيجا بايت بسعر 1199 ريال سعودي.
- أبل أيفون 13 بسعة 256 جيجا بايت لونه ذهبي سعره 3899 ريال سعودي.
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