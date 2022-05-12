نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات العثيم السعودية لفصل الصيف مايو 2022 على اللحوم والسلع الغذائية تصل إلى 60% في المقال التالي
في الأيام الماضية شهدت العديد من مواقع البحث المختلفة تبحث عن عروض وتخفيضات اسواق العثيم لفصل الصيف، وذلك لأن أسواق العثيم قد ذكرت أنه سوف تقوم بتقديم عروض فصل الصيف بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أنتهت الإجازة ويسأل الجميع عن العروض، ومقال اليوم سيكون عن عروض وتخفيضات العثيم السعودي لفصل الصيف وسأتحدث عن الموضوع بشيء من التفصيل وسأذكر بعض العروض المتميزة.
عروض العثيم اليوم
شركات عبدالله العثيم للتجزئة الغذائية أو كما يطبق عليها أٍواق العثيم واحدة من أهم وأفضل الشركات في المملكة العربية السعودية، ويوجد لها فروع في كافة أنحاء السعودية.
كما أن الفرع الرئيسي لها وهو أول فرع تم إنشائه يوجد في مدينة الرياض عاصمة السعودية، وتم إنشاء هذه الشركة من قبل رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح عليه العثيم وهو من رجال الأعمال الماهرين ونجح في هذه الشكرة وقد وصلت لأكبر الشركات في المملكة.
تخفيضات العثيم السعودية
عروض وتخفيضات العثيم السعودي لفصل الصيف مايو 2022، تقدم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض بمناسبة فصل الصيف، وخلال السطور القادمة سأذكر لكم بعض من تلك العروض:
- لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 56.95 ريال سعودي.
- لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي.
- مخلل بينو حلقات سعر الكيلو 20 ريال سعودي.
- لانشون الفول بقى سعر الكيلو 20 ريال سعودي.
- لحمة حاشي بدون عظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.
- جبنه دمياطي مصر سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.
- لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.
- جبن هالي براميلي حليب أبقار سعر الكيلو 20 ريال سعودي.
- مرتديلا شامي رومي مدخن سعر الكيلو 55 ريال سعودي.
- جبنه رومي مصري تشيز لاند سعر الكيلو 40 ريال سعودي.
- زيتون فورد برايد اخضر ماشي سعر الكيلو 35 ريال سعودي.
- خلطة زبدة اماراتي بلوك سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- جبنه داري بيضاء واحد كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي.
- جبنه بريزيدون 2750 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.
- زيتون كوبوليفا اخضر محشي 5 كيلو جرام بسعر 87.95 ريال سعودي.
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