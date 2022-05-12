نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصيف من بنده على المنتجات الغذائية تصل إلى 75% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض الصيف داخل هايبر بنده مميزة للغاية، خلال محركات البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية يوجد تساؤلات عديدة حول عروض الصيف التي يقدمها هايبر بنده السعودية، حيث أنه بعد الانتهاء من أجازة عيد الفطر قامت مجموعة شركات بنده بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سوف يتم تقديم مجموعة من العروض المميزة، وخلال السطور القادمة سأذكر أفضل وأهم عروض الصيف داخل هايبر بنده السعودية.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده السعوديمة من المولات التجارية الممتازة الموجودة في السعودية، وبنده هي أكبر شركات التجزئة الغذائية في الوطن العربي.
تعتبر مفضلة عند معظم المواطنين في المملكة وذلك لأن أسعارها دائمًا تنافس الجميع وتقدم عروض وتخفيضات على منتجاتها متميزة جدًا، كما أن من أهم ما تتميز به هو حسن التعامل مع عملائها ويوجد لها موقع إلكتروني يتم البيع والشراء من خلالها والتوصيل إلى للمنازل مجانًا.
تخفيضات بنده اليوم
- تقدم بنده بمناسبة الصيق عروض مميزة جدًا، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- الواح شوكولاته ميرسي ستورك 250 جرام بسعر 20 ريال سعودي.
- ويفر ساندويتش لوكر 75 جرام 3 حبات بسعر 15 ريال سعودي.
- بسكويت ويفر لوكر منذ 150 جرام بسعر 15 ريال سعودي.
- بسكويت ويفر كراميل تونكس بسعر 15 ريال سعودي.
- كب كيك محشي كراميل بسعر 11.95 ريال سعودي.
- شوكولاته كوكيز بقطع الشوكولاته الاصليه امريكانا 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- بسكويت لوتس بسكوف 2* 250 جرام بسعر 20 ريال سعودي
- شوكولاته كريستين لينجر غندور بسعر 11.95 ريال سعودي.
- شوكلاتة اوريو كادبوري 38 جراما 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- مكرونه ليمونليزانيا 500 جرام 2حبه بسعر 10 ريال سعودي.
- الشعيرية سريعة التحضير اندومي 60 جرام 5 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي .
- زيت زيتون للطبخ عافيه 1 لتر سعره 17.95 ريال سعودي.
- شوكولاتة رافايلو 230 جرام بسعر 20 ريال سعودي.
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