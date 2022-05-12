نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض إكسترا السعودية على الإلكترونيات خلال مايو 2022 تصل إلى 40% في المقال التالي
شركات إكسترا السعودية واحدة من الشركات الرائدة في الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن عروضها وتخفيضاتها مميزة عند جميع الأشخاص وينتظرون موعد تقديمها على أحر من الجمر، ونظرًا لعودة المدارس ودخول فصل الصيف فقد قامت مجموعة شركات إكسترا بتقديم مجموعة من العروض المتميزة خلال هذه الأيام، وسوف أذكر بعض تلك العروض خلال هذا المقال.
عروض اكسترا اليوم
شركة إكسترا السعودية أو كما يطلق عليها الشركة المتحدة للإلكترونيات، هي واحدة من الشركات التي تعمل بالتجزئة وقد انضمت للحاسب الآلي والإلكترونيات حديثًا تم إنشاؤها خلال عام 2003 ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودي، وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2011.
تخفيضات العثيم اليوم
عروض شركات إكسترا السعودية على الإلكترونيات خلال مايو 2022 تقدم شركة إكسترا مجموعة من العروض والتخفيضات على منتجاتها المتنوعة بمناسبة دخول فصل الصيف، وإليكم بعض العروض:
- غسالة صحون ميديا، 12 خانة للتخزين، لها 7 برامج، لونها أبيض بسعر 1599 ريال سعودي.
- توشيبا غسالة صحون 14 مكان للتخزين، ولها 6 برامج بسعر 2549 ريال سعودي.
- ميديا غسالة صحون 7 برامج متاح منها اللون الفضي بسعر 1799 ريال سعودي.
- غسالة صحون ال جي 14 مكان للتخزين بسعر 4299 ريال سعودي.
- ثلاجة سامسونج، 18.6 قدم سعرها مميز داخل العرض 3499 ريال سعودي.
- إل جي ثلاجة لونها رمادي سعرها 5299 ريال سعودي.
- ثلاجة هيتاشي سَعَة 19.4 قدم سعرها 4879 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باللون الأبيض بسعر 749 ريال سعودي.
- ثلاجة هاير 17.8 قدم باب بجانب باب بسعر5499 ريال سعودي.
- دايو ثلاجة 19.8 قدم، متوفر بها خاصية انفرتر بسعر 3999 ريال سعودي.
- غسالة صحون ميديا، 12 خانة للتخزين، لها 7 برامج، لونها رمادي بسعر 1599 ريال سعودي.
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