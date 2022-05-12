شوف عروض إكسترا السعودية على الإلكترونيات خلال مايو 2022 تصل إلى 40%

شركات إكسترا السعودية واحدة من الشركات الرائدة في الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن عروضها وتخفيضاتها مميزة عند جميع الأشخاص وينتظرون موعد تقديمها على أحر من الجمر، ونظرًا لعودة المدارس ودخول فصل الصيف فقد قامت مجموعة شركات إكسترا بتقديم مجموعة من العروض المتميزة خلال هذه الأيام، وسوف أذكر بعض تلك العروض خلال هذا المقال.

عروض اكسترا اليوم

شركة إكسترا السعودية أو كما يطلق عليها الشركة المتحدة للإلكترونيات، هي واحدة من الشركات التي تعمل بالتجزئة وقد انضمت للحاسب الآلي والإلكترونيات حديثًا تم إنشاؤها خلال عام 2003 ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودي، وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2011.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض شركات إكسترا السعودية على الإلكترونيات خلال مايو 2022 تقدم شركة إكسترا مجموعة من العروض والتخفيضات على منتجاتها المتنوعة بمناسبة دخول فصل الصيف، وإليكم بعض العروض: