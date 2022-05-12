نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية اليوم على المنتجات الغذائية المعلبة تصل إلى 60% في المقال التالي
يتهافت العديد من الأشخاص من أجل معرفة أماكن شراء السلع التموينية من أجل شرائها، فبعد الأزمة الاقتصادية العالمية لم تعد الأسر تستطيع أن تقوم بتلبية احتياجات المنزل وأصبحوا فقط يهتمون بالأساسيات فقط، لذلك نقوم نقدم لكم عروض التخفيضات المقدة من هايبر ماركت بنده.
عروض بنده اليوم
يقدم هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، العديد من العروض على المنتجات الطازجة أهمها:
- سعر طحين فاخر وزن كيلو ، يتراوح بين العشرة ريال سعودي ويصل حتى الخمسة عشر ريال سعودي.
- سعر بطاطس مجمدة لايف وزن اثنين كيلو ونصف، يتراوح بين عشرين ريال سعودي ويصل حتى خمس وعشرين ريال سعودي.
- سعر جبنة كريم قابلة للدهن المراعي، يتراوح بين الثلاين ريال سعودي ويصل حتى الخمس وثلاثين ريال سعودي.
- سعر لحم تونة خفيف بزيت دوار الشمس، يتراوح بين العشرين ريال سعودي ويصل حتى الثلاثين ريال سعودي.
- سعر أرز ياسمين ألوفا وزن الكيلو، يتراوح بين الخمس وعشرين ريال سعودي ويصل حتى الثلاثين ريال سعودي.
- سعر كريمة الطبخ المراعي، يتراوح بين الاثنين وعشرين ريال سعودي ويصل حتى الثلاثين ريال سعودي.
- سعر صدور دجاج طرية من ساديا وزن كيلو، يتراوح بين خمس وعشرين ريال سعودي ويصل حتى الثلاثين ريال سعودي.
- سعر مكرونة ايطاليان وزن أربعمئة جرام، يتراوح بين العشرة ريال سعودي ويصل حتى الخمسة عشر ريال سعودي.
- سعر ذرة حلوة من قودي، يتراوح بين خمسة عشر ريال سعودي ويصل حتى الثلاثين جنيه مصري
- سعر معجون طماطم رنا، يتراوح بين العشرين ريال سعودي ويصل حتى الخمس وعشرين ريال سعودي.
- سعر حليب مجفف أنكور كامل الدسم، يتراوح بين الخمسين ريال سعودي ويصل حتى الثمانين ريال سعودي.
- سعر سائل غسيل الأطباق من فيري، يتراوح بين الخمسة عشر ريال سعودي ويصل حتى العشرين ريال سعودي.
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