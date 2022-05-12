بدون نقطة مياه.. تنظيف وتلميع السجاد على الناشف بمكون سحري خطير هترجع كأنها جديدة في ثواني

يعتبر تنظيف السجاد من الأمور المرهقة لدى الكثير من ربات المنازل حيث تهتم بتنظيف السجاد باستمرار باستخدام مساحيق التنظيف القوية التي تستهلك الكثير من الطاقة حيث تحتاج إلى الدعك المستمر كما تحتاج إلى كثير من الوقت وبذل المجهود وتعتبر هذه الأمور مرهقة جدًا في التنظيف ولكن هناك بعض الطرق السهلة والتي يمكن بواسطتها تنظيف السجاد بكل سهولة بدون الحاجة إلى أي مواد كيميائية أو مساحيق وباستخدام مكونات طبيعية في المنزل بدون نقطة ماء واحدة وسوف نوضح ذلك خلال هذا المقال بالتفصيل بعدة خطوات مرتبة.

طريقة لتنظيف السجاد على الناشف

سنتناول خلال تلك السطور طريقة تنظيف السجاد على الناشف بدون أي نقطة ماء

نقوم بكنس السجاد جيدًا من أي أتربة أو أوساخ متراكمة.

نقوم بإحضار كوبين من الملح الخشن ونضعه على السجاد.

نترك الملح على السجاد لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.

نقوم بكنس السجاد بواسطة الفرشاة أو المكنسة.

سنلاحظ أثناء الكنس أن البقع والأوساخ تخرج بكل سهولة حيث يتفاعل الملح مع تلك البقع لكي يتخلص منها.

سنلاحظ أثناء الكنس أن البقع والأوساخ تخرج بكل سهولة حيث يتفاعل الملح مع تلك البقع لكي يتخلص منها. وبهذه الطريقة السهلة نكون قد نظفنا السجاد بطريقة سهلة وبدون الحاجة إلى أي مكونات أخرى وبدون نقطة مياه واحدة.

طريقة أخرى تنظيف السجاد على الناشف

يعتبر تنظيف السجاد من الأمور الشاغلة كثير من ربات المنازل وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة تنظيف السجاد في سهولة ويسر

المكونات

نصف كوب من الخل.

نصف كوب دوني.

ملعقتين من الملح.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

إسفنجة.

طريقة التحضير