نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأخيرة على جميع السلع الغذائية بتنزيلات تصل إلى 75% في المقال التالي
أحدث عروض بنده السعودية لشهر مايو 2022، عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية لشهر مايو من العروض التي يتساءل عنها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، وذلك لأن عروض بنده من العروض المتميزة لغاية وينتظرها كافة المواطنين، وموضوع هذا اليوم سأتحدث فيه عن أحدث عروض هايبر بنده السعودية لشهر مايو وسوف أتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل وإذا كنت ممن يريد التعرف على هذه العروض فعليك بمتابعة السطور القادمة.
عروض بنده اليوم
بنده أون لاين عبارة عن موقع إلكتروني يختص بشركة بنده السعودية للتجزئة الغذائية ويتم من خلاله عرض كافة المنتجات الموجودة في كافة فروع شركة بنده وأيضًا يعرض من خلالها العروض والتخفيضات وأسعار المنتجات المختلفة، ويمكن من خلال موقع شركة بنده أن تحصل على كافة المنتجات التي ترغب فيها ويتم التوصيل للمنزل مجانًا.
تخفيضات بنده الأخيرة
تقدم مجموعة شركات بنده السعودية مجموعة عروض متميزة للغاية خلال شهر مايو، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- شرائح فطر قودي 400 جرام 2 حبة بسعر 10 ريال سعودي.
- زبده غير مملحه كي جولد 100 جرام 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- جبنة موزاريلا مبشورة برايد 1 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي.
- أيس كريم كواليتي 1 لتر بسعر 15 ريال سعودي.
- أيس كريم 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- حليب مكثف محلى نستله 2حبه بسرعه 14.95 ريال سعودي.
- حلاوة طحينية سادة حلواني 500 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عسل طبيعي الشفاء 750 جرام بسعر 37.95 ريال سعودي.
- دوار الشمس عزيز سعر الحبه ب 10 ريال سعودي.
- بطاطس شيبس ديمة فرفشه 75 جرام 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- شيكولاته كيت كات اصبعين 4 حبات بسعر 5 ريال سعودي.
- شوكولاته كيت كات اصبعين 6 حبات بسعر 5 ريال سعودي.
- كيت كات شوكولاته 250 جرام بسعر 15 ريال سعودي.
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