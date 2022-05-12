نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الشاشات والهاتف الجوالة تصل إلى 40% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، حيث أن المكتبة تعمل على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعد من المكاتب التي وفرت ومنحت كل الألعاب التي يرغب بها ويطلبها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية.
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عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير أكبر الخصومات الرائعة معها العروض القوية والمذهلة التي يبحث عنها ويطلبها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي تختص لبيع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المكتبة قد وفرت وقدمت هذه العروض المصاحبة للخصومات الكبيرة من خلال المكتبة بالسعر المناسب والمتوافق مع كل شخص داخل المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 70 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 2999 بدلًا من 5599 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 7999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من أديداس كلاسيك بوس باللون الأبيض أو الأزرق الملكي يكون سعرها 99 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس اورجينالز كلاسيك اديكولور باللون الأبيض أو الوردي سعرها يكون 139 ريال سعودي.
- سعر كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك 14 اس حجم 14.2 بوصة سعة 512 جيجا بايت يكون 4999 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي 12 سعة 512 جيجا بايت 12 جي رام باللون البنفسجي يكون بسعر 3599 ريال سعودي.
- براية جيب 3 ثقوب من فابر كاستل تريو جريب 2001 باللون الرمادي يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- دبابيس الضغط من النوع روكو ميتاليك المعدن بالألوان المتنوعة تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي 12 برو سعة 512 جيجا بايت 12 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 4099 ريال سعودي.
- الكاميرا الاحترافية من النوع كانون اي او اس 800 دي بدقة 1920 * 1080 بكسل يكون بسعر 2999 بدلًا من 3659 ريال سعودي.
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