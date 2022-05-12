نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية نصف الثمن على أجهزة المطبخ حتى نفاذ الكمية في المقال التالي
يكون هايبر بنده من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يشمل على أقوى المجموعات الكبيرة معها الأعمال الرائعة والمهمة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون من أجل بناء وتشييد شركة تكون من الشركات الناجحة والقوية بين كافة الشركات والمتاجر في المملكة، حيث أن السوق يتضمن على أروع المجموعات الكبيرة التي استطاعت تمهيد الطريق لبناء تصورات إيجابية كثيرة.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يعد من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعمل على خدمة العديد من الزبائن التي تم وصول عددهم لمائة مليون وستون عميل تقريبًا متواجدين في المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، وأيضًا يعد الهايبر من القطاعات المهمة والضرورية التي تختص في مجال التجزئة، كما أنه السوق يمتلك السجل القوي والرائع الذي يرجع لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- سعر الخيمة الدائرية يكون 150 بدلًا من 195 ريال سعودي.
- المفرش الأرضي مقاس 200 * 300 سم يكون 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- المفرش الأرضي مقاس 150 * 200 سم يكون بسعر 70 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- سعر عبوة الغاز القابلة للتعبئة يكون 6 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- الموقد الخاص بالتخييم يكون سعره 65 بدلًا من 87.75 ريال سعودي.
- الشواية الفورية من النوع قمرا سعرها يكون 30 بدلًا من 38 ريال سعودي.
- جهاز للشواء صغير يكون بسعر 90 بدلًا من 119 ريال سعودي.
- الكرسي المتحرك يكون بسعر 179 بدلًا من 229 ريال سعودي.
- سعر جهاز الشواء القابل إلى الطي يكون 40 بدلًا من 55 ريال سعودي.
- جهاز خاص بالشواء من النوع المهنا مقاس 35 * 60 * 67 سم يكون بسعر 110 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع كينوود يكون 99 بدلًا من 179 ريال سعودي.
- طاهية الأرز حجم 1 لتر من النوع كليك أون يكون 79 بدلًا من 109 ريال سعودي.
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