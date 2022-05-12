شوف خصومات اكسترا الكبرى المذهلة تصل إلى 50% حتى نهاية مايو على الأجهزة و الشاشات

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى المذهلة تصل إلى 50% حتى نهاية مايو على الأجهزة و الشاشات، يتوفر إتش بي بافيليون كور اي 7 حجم 13.3 بوصة سعة 16 جيجا و 512 جيجا باللون الفضي بسعر 3999 ريال بدلاً من 4279 ريال خصم 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر إتش بي المتحول كور اي 7 سعة 16 جيجا 1 تيرا حجم 14 بوصة باللون الذهبي بسعر 4299 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مايو 2022.

خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 50%

يتوفر كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح أندرويد 0.9 بسعر 1199 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 40%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4799 ريال بدلاً من 9999 ريال خصم 52%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون 55 بوصة سمارت تي في بسعر 3999 ريال بدلاً من 7999 ريال خصم 50%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 799 ريال، ضمن خصومات شهر مايو نصف الثمن اكسترا الكبرى يتوفر ال جي تلفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7799 ريال بدلاً من 15799 ريال خصم 51%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 373 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 799 ريال.

عروض شهر مايو اكسترا الكبرى

يتوفر لينوفو آيديا باد 5 لاب توب كور اي 7 سعة 8 جيجا و 512 جيجا اس اس دي حجم 14 بوصة باللون الرمادي بسعر 3099 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 14%، ضمن عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 149 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر مايو اكسترا الكبرى لينوفو آيديا باد 3 حجم 14 بوصة اي ام دي ري زون 7 سعة 8 جيجا رام و 512 جيجابايت اس اس دي باللون الأسود بسعر 2249 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 108 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي ثلاجة باب جانب باب 21.6 قدم رمادي غامق بسعر 5299 ريال بدلاً من 7399 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ال جي ثلاجة 11 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 2499 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هاير ثلاجة 3.15 قدم باللون الأبيض بسعر 649 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 32 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مايو 2022.