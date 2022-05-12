نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خمسون بالمئة هايبر بنده عروض العودة للمدارس شهر مايو على الأجهزة و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات خمسون بالمئة هايبر بنده عروض العودة للمدارس شهر مايو على الأجهزة والهواتف، يتوفر موزع مياة بارد و حار دورا بسعر 529 ريال بدلا من 649 ريال تخفيض 19%، تتوفر مكواة بخار عمودية جيباس بسعر 178 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 29%، يتوفر مكنسة كهربائية أريتي 1600 وات باللون الأسود بسعر 129 ريال بدلا من 219 ريال تخفيض 41% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

خصومات خمسون بالمئة هايبر بنده

يتوفر فرن كهربائي إي تي سي سعة 60 لتر بسعر 369 ريال بدلا من 469 ريال تخفيض 22%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده صانعة ساندوتشات سنكور بسعر 79 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده بوتاجاز للتسخين 1500 وات بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 29%، تتوفر ثلاجة كليك أون سعة 48 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال تخفيض 37%.

عروض شهر مايو هايبر بنده

تتوفر غسالة تعبئة علوية من النوع جيباس سعة 7 كيلو بسعر 599 ريال بدلا من 749 ريال تخفيض 20%، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مايو 2022 مكواة بالبخار كينوود 1100 وات بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال تخفيض 15%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكواة كليك أون بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 26%، تتوفر مكنسة كهربائية جيباس ضمن خصومات ربع الثمن سعة 21 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال تخفيض 24%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج A52 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مايو 2022 مع كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل، بسعر 1099 ريال بدلا من 1249 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A3 سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل و أمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال.

يتوفر سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده كاميرا خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل و أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده هاتف فيفو 72 سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام يدعم 5G، كاميرا خلفية ثلاثية 64 ميجا بكسيل و أمامية 16 ميجا بكسيل بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا HD ال اي دي 40 بوصة بسعر 699 ريال بدلا من 789 ريال تخفيض 12%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده شاشة ATC سمارت HDMI تدعم تقنية 4K ال اي دي 55 بوصة، بسعر 1499 ريال بدلا من 1971 ريال تخفيض 24% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.