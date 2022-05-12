شوف خصومات مميزة على الأجهزة المنزلية والجوالات في هايبر بنده السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده تخفيضات وخصومات رائعة على جميع السلع والمنتجات داخل الهايبر مع توفير قسم خاص بالجوالات الذكية والتي تتوفر بخصم هائل مع توفير شاشات الأندرويد التي تجعلك تسمتع بأجود مشاهدة. كما يوفر لكي هايبر تشكيلة كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تساعدك في المطبخ لتوفير الوقت والمجهود. عروض هايبر بنده على شاشات التلفزيون متوفر تلفزيون ألتو بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K. متاح تلفزيون دورا بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K إل إيه دي. متواجد تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي. تخفيض كبير على تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد. متوفر تلفزيون إمبكس جلوريا أندرويد بحجم 43 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي أندرويد. عروض هايبر بنده على الهواتف الذكية متاح هاتف سامسونج أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق ومزود بشريحتين إتصال. متواجد هاتف نوكيا بلس سي 01 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي مزود بشريحتين إتصال. تخفيض كبير على شاومي ريدمي نوت 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي ومزود بشريحتين إتصال. خصم على هاتف شاومي ريدمي 9 أي 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال. متوفر هاتف لينوفو كاي 14 بلس 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال. متاح هاتف نوكيا 10 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جى متوفر بشريحتين إتصال ومتاح باللو ن الأسود. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفر خلاط مع مطحنة مقدم من مولينكس. تخفيض كبير على غلاية بلاستيكية كهربائية مقدمة من كينوود. متاح محضرة طعام مقدمة من براون بقوة 800 وات. خصم على صانعة الوافل مقدمة من أريتي متوفرة باللون الأحمر. متواجد محضرة قهوة مقدمة من كليك أون بسعة 1.25 لتر. تخفيض كبير على مكنسة كهربائية مقدمة من كولين بسعة 21 لتر. يوجد بوتاجاز للتسخين موقد واحد بالسون بقوة 1500 وات.

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