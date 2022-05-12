انت الان تتابع خبر إغلاق قضية المتهمين بابتزاز بسنت خالد بعد انتحارها.. هل عقابهم يعيدها للحياة اليكم التفاصيل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد انتحارها بسبب تهديدها بفضح صورها المعيبة أمام العلن، عوقب المتهمون بابتزاز بسنت خالد في القضية الشهيرة.

لكن هل يعيد هذا القرار بسنت إلى الحياة؟ الجواب طبعًا كلّا، لكن العقوبة شفت غليل الكثير من المتابعين الذين عبّروا عن غضبهم ممّا حصل. من جهةٍ أخرى، تمّ الكشف عن حقائق جديدة تتعلق بصور الشابة المصرية بسنت خالد، حيث بدت بوضعيات معيبة ولا أخلاقية.

في التفاصيل، فجّرت وقائع المحاكمة الجديدة للمتهمين في قضية الشابة المصرية بسنت خالد، (ضحية الابتزاز المنتحرة)، مفاجآت مدوية ”غير متوقعة“، قد تغيّر مجرى التحقيقات فيها.

وكشف محامي المتهمين خلال جلسة المحاكمة أن ”الصور الخادشة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة“، مدعيا أن ”الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين“، مشيرًا إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.

في المقابل، أوضح تقرير الطب الشرعي وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب أم لا.وأكدت الطبيبة أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه أم لا، في حين طالب محامي المجني عليها، بإضافة تهمة الاغتصاب تحت وطأة الإكراه المعنوي إلى المتهم الأول طبقا لما جاء بالطب الشرعي.