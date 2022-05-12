طريقة جهنمية لتنظيف التواليت وسيراميك الحمام والمطبخ وإزالة أصعب البقع والأوساخ بدون مجهود

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تنظيف التواليت والسيراميك، يعد تنظيف التواليت من الأمور المهمة في حياتنا اليومية حماية لأسرتنا من الأمراض التي تتراكم عليه و كثرة الفيروسات التي توجد في هذه الأماكن، لذلك يجب علينا الاعتناء والمحافظة عليه باستمرار، وكذلك السيراميك الذي يكثر فيه الأتربة والغبار فهو من الأشياء التي ترهقنا في تنظيفه، لذلك سوف نقدم لكى طريقة تنظيف التواليت والسيراميك بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.
إعداد وصفة لتنظيف التواليت والسيراميك
التواليت من أكثر الأماكن التي تعيش شبه الجراثيم والفيروسات والفطريات ويجب المحافظة عليه دائما ويمكن عمل وصفات طبيعية تقضى على الجراثيم الموجودة داخله وهي وصفات بسيطة ومتوفرة ولا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أنها تساعد في تنظيف وتلميع التواليت دون أي جهد أو عناء في تنظيفه، كما أن تنظيف السيراميك من الأمور الغير مستحبه لبعض النساء بصعوبة تنظيفه بسهوله ولكن الوصفات الطبيعية تساعدك في الحفاظ على نظافة السيراميك وتلميعه كالجديد، لذلك سوف نقدم لكى وصفات سحريه لتنظيف التواليت والسيراميك بكل سهولة.
طريقة تحضير وصفه لتنظيف التواليت بكربونات الصودا
المكونات
- ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم.
- ماء.
إعداد وصفة لتنظيف التواليت بكربونات الصودا
- نحضر وعاء صغير ونضع بداخله كربونات الصوديوم.
- نضيف إليه الماء حتى يصبح عجينة لينة ومتماسكة.
- نضع عجينة كربونات الصوديوم في التواليت على كل أجزاء التواليت من الداخل والخارج.
- نترك عجينة كربونات الصوديوم لمدة لا تقل عن ساعه.
- بواسطة فرشاة التنظيف نقوم بفرك كربونات الصوديوم.
سوف تلاحظين بعد هذه الوصفة تنظيف الحمام من الجراثيم والاتربه والاوساخ العالقة به بكل سهولة، حيث يتغلغل كربونات الصوديوم داخل الجراثيم والأوساخ وتقوم بتفتيتها وإزالتها بمنتهى السهولة.
إعداد وصفة تنظيف السيراميك بالخل
المكونات
- كوب من الخل.
- نصف كوب ماء.
تحضير وصفه لتنظيف السيراميك
- نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الخل و نخففه بمقدار من الماء، بواسطة قطعة من القماش النظيف المبلل بالخل المخفف بالماء نقوم بتنظيف السيراميك من الغبار والأوساخ والأتربة المتراكمة على السيراميك.
- سوف يقضى الخل على الأتربة والغبار الموجود على السيراميك بكل سهولة، حيث أنه يقوم بتلميع السيراميك وتنظيفه دون عناء لقدرته على تنظيف السيراميك بسرعه وبسهوله.
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