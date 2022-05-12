عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% اقوي الخصومات

هايبر ماركت بنده يعد من المحال التجارية الكبيرة التي تجمع كل ما تحتاجه العائلة، وأهم ما يمكن أن يحتاجونه هو السلع الأساسية التموينية والعديد من المنتجات الأخرى، لذلك يحرص بنده دومًا على تواجد كافة ما تحتاجة الأسرة من أصغر شيء وحتى أكبر شيء.

عروض بنده اليوم

هذه الفترة يقدم هايبر ماركت بنده العديد من العروض على المنتجات الطازجة أهمها:

سعر كيلو كنذوز مكعبات قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.

كيلو كندوز لحم كتف قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.

سعر كيلو كندوز موزة بلدي قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.

سعر فيليه رومي بوزن كيلو، يتراوح بين المئة جنيه مصري ويصل حتى المئة وخمسين جنيه مصري.

كيلو مفروم دجاج قليل الدسم، يتراوح بين الستين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.

سعر كيلو برجر الدجاج قليل الدسم، يتراوح بين الستين جنيه مصري ويصل حتى الثمانين جنيه مصري.

سعر كيلو سمك مكرونة مجمد، يتراوح بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى السبعين جنيه مصري.

كيلو سمك ماكريل مجمد، يتراوح بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى السبعين جنيه مصري.

خصومات بنده الأسبوعية