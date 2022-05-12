نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينابون لفائف القرفة على أصولها بالصوص عجينة قطنية تذوب في الفم وبتكاليف لا تذكر في المقال التالي
يعتبر السينابون من إحدى أنواع المخبوزات الحلوة التي يطلق عليها لفائف القرفة، وذلك لأن القرفة مكون أساسي لعمل السينابون فهى تعطي العجينة القطنية الطعم والرائحة التي لا تقاوم، والسينابون لفائف القرفة من المخبوزات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص فللسينابون طريقة مختلفة في تحضيره عن العجائن الأخرى ولكنه لا يكلف مطلقًا بجانب سعر القطعة جاهزة من الخارج، وطريقته سهلة التحضير للغاية ولا يستغرق السينابون وقت تماماً لعمله، ومن خلال مقانا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير السينابون.
طريقة تحضير عجينة السينابون
يعتبر السينابون من الحلوى ذات المذاق الشهي كما أن يتم تحضيرها بكل سهولة للغاية وفيما يلي مقادير تحضير عجينة السينابون.
مكونات السينابون
- كأس من الحليب الدافئ.
- نصف كأس وملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من الخميرة الجافة.
- حبتان من البيض كبير الحجم.
- ستة ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مملحة.
- ملعقة من الفانيليا.
- أربعة أكواب الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
مقادير تحضير حشو السينابون
- مكعبان من الزبدة مذابة.
- أربعة ملاعق من القرفة.
- كأس إلا ربع من السكر.
مقادير الصوص لتزيين السينابون
- كأس ونصف الكأس من السكر البني.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كأس من الزبدة المذابة.
- ربع كأس من شراب الذرة.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
طريقة عمل السينابون لفائف القرفة
- يتم الحصول على الحليب ويتم تسخينه في الميكروويف لفترة تصل إلى ستين ثانية ثم يتم وضعه في الخلاط الكهربائي.
- يتم إضافة ملعقة من السكر والخميرة إلى الحليب ثم يتم خلطهم قليلًا ويتم تركه لمدة خمسة دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الزبدة والفانيليا ونصف كأس من السكر والبيض إلى الخلاط ويتم تقليبهم قليلًا.
- يتم إضافة كلًا من الدقيق والملح والقرفة ويتم تقليبهم سويًا لحين أن يتشكل لديكم خليط متجانس.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة على سطح مستوى بعد ما يتم رش الدقيق ثم يتم بدء لعجن باليدين لمدة خمسة دقائق.
- الحصول على إناء كبير ويتم دهنه بكمية كبيرة بالزيت ثم يتم وضع العجينة في داخله وبعد ذلك يتم تغطية الوعاء بمنشفة ثقيلة وترك العجينة حتى تتخمر قبل حشوها.
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