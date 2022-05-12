انت الان تتابع خبر رد صادم من إيلون ماسك على مغرد سأله عن وجود الخالق ونصحه بالتوبة ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعدما أثار الجدل على موقع "تويتر" حول وفاته الغامضة، قال إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إنه "لا مانع لديه من دخول جهنم".

وغرّد ماسك ردا على مستخدم نشر يسأل الملياردير عن وجود "الخالق" وحثه على "التوبة" إذا كان يعلم بوجوده: "لا مانع لدي من دخول جهنم، إذا كانت هذه هي وجهتي النهائية فعلا".وقبل ذلك بساعات قليلة، نشر ماسك رسالة حول "وفاته في ظروف غامضة".كما شارك بيانا أدلى به دميتري روغوزين، رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، تناول مسألة تزويد أوكرانيا بمعدات الإنترنت "ستارلينك" وبالتالي "مشاركة" ماسك في إمداد القوات الأوكرانية.